Отец Фьюри – о тренировке Нганну перед журналистами: «Надеюсь, это была шутка. Позорище, Фрэнсис будет разорван»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри раскритиковал форму Фрэнсиса Нганну на тренировке для медиа.

«Надеюсь, это шутка... Если это то, на что он способен, храги его Бог, он будет разорван на куски. Это стыдоба. Это позорище», – сказал отец Тайсона Фьюри Джон Фьюри.

Напомним, 28 октября в Саудовской Аравии состоится боксерский поединок между чемпионом мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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4 комментария

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Мага осторожный
Ответ Комнатный Герой💪
NEW Бронзовый бомбардировщик Франсис Нганну выключит Тайсона своей камерунской плюшкой, когда тот будет кривляться перед ним, показывая своё превосходство. Вот смеху то будет))
Проснись, фантазёр
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