Отец Фьюри – о тренировке Нганну перед журналистами: «Надеюсь, это была шутка. Позорище, Фрэнсис будет разорван»

Отец Тайсона Фьюри раскритиковал форму Фрэнсиса Нганну на тренировке для медиа.

«Надеюсь, это шутка... Если это то, на что он способен, храги его Бог, он будет разорван на куски. Это стыдоба. Это позорище», – сказал отец Тайсона Фьюри Джон Фьюри.

Напомним, 28 октября в Саудовской Аравии состоится боксерский поединок между чемпионом мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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