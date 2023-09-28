Тихонов о решении шведов не пускать россиянок на Евро U17: «Больные люди, они под давлением США. А другие жгут Кораны – натуральные уроды»

Александр Тихонов раскритиковал решение Шведского футбольного союза по россиянам.

Футбольные власти страны сообщили, что не пустят сборную России U17 на женский в 2024 году.

«Больные люди. Это решение отдельных людей, которые находятся под давлением Соединенных Штатов Америки. А другие в стране жгут Кораны, это натуральные уроды.

Я не могу сказать про них ни одного доброго слова», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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