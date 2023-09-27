Где смотреть Интер Майами – Нью-Йорк Сити, во сколько прямая трансляция матча, МЛС (MLS) 1 октября
В воскресенье, 1 октября, сыграют Интер Майами и Нью-Йорк Сити в рамках МЛС (MLS).
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- Игра пройдет на стадионе «DRV PNK Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер Майами – Нью-Йорк Сити
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
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