Интер Майами – Нью-Йорк Сити прогноз на матч 1 октября 2023, МЛС

Матч «Интера» и «Сити», но не в Лиге чемпионов? Вполне возможно! Перенесёмся за океан, в МЛС, где играли и играют многие звёзды и признанные легенды футбола. «Интер Майами» против «Нью-Йорк Сити». Нет нужды говорить, кто играет в первой команде, но стоит отметить: «Интер Майами» сейчас в, мягко говоря, плачевном положении в MLS. И если уж они за что и играют, так только за престиж. А вот «Сити» есть за что бороться и что терять.

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Интер Майами

Финал Открытого кубка США (он же US Open Cup) для «Интера» завершился неудачно: поражение 1:2 от «Динамо Хьюстон» лишило клуб из Флориды трофея. Финал «Интер» проводил у себя дома, да и букмекеры благоволили команде Лео Месси. Но 100 болельщиков из Хьюстона перекричали весь стадион, а после первого тайма по ударам перевес был со счётом 1:18 в пользу динамовцев. Ну и на табло горел счёт 0:2 в их же пользу. Лионеля Месси в составе не было, но в его ли отсутствии кроется причина «Интера»? Вряд ли.

Просто хотим напомнить, что «Интер Майами», играя в Восточной конференции MLS, идёт на 14-м месте из 15 команд. Хуже него по очкам результаты в MLS только у «Торонто» (Восток) и «Колорадо Рэпидс» (Запад). Да, они сыграли вничью с «Орландо Сити», которое идёт вторым в Восточной конференции, но разве этого достаточно? Флоридской команде предстоит сыграть ещё четыре матча, прежде чем закончится регулярный сезон: даже победа в Кубке лиг не может послужить достаточно смягчающим обстоятельством. У «Интера» 32 очка, и теоретически они могут сравняться с «Нэшвиллом», идущим на 7-м месте (с него есть прямой выход в плей-офф). 8-е и 9-е место отправляют команду в дополнительный раунд перед плей-офф: сейчас эти места на востоке занимают «Монреаль Импэкт» и… «Нью-Йорк Сити», с которым и предстоит ближайшая встреча клубу из Майами.

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Нью-Йорк Сити

Победитель розыгрыша MLS 2021 года, обыгравший в финале «Портленд Тимберс» по пенальти. Клуб, в котором лучшим бомбардиром является Давид Вилья и в составе которого играл Андреа Пирло. Это всё можно сказать о команде «Нью-Йорк Сити», появившейся в 2013 году и проводящей свои матчи на стадионе «Янки» в Бронксе. Но и у неё дела не клеятся. Всего лишь 9-е место в Восточной конференции: придётся ещё побиться с обладателем 8-го места, если они не вылетят или не поднимутся выше.

В канун игры против «Интера» игроки «Сити» могут похвастаться тем, что ими были обыграны «Орландо Сити» со 2-го места (2:0) и «Торонто» с самого дна (3:0). Другой клуб из Нью-Йорка под названием «Ред Булл» оказался не по зубам: счёт в этой встрече так и не был открыт. Теперь им надо набирать очки, чтобы не прозевать рейс на плей-офф.

Прогноз

У Google есть прогнозы исхода и на матчи MLS, что уж говорить об АПЛ или Лиге чемпионов. Итак, 1 октября, 1:30 московского времени. Читаем информацию: 48% шансы на победу «Интера», 27% шансы на победу «Сити» и 25% на ничью. Да, понятно, что в составе «Сити» звёздных игроков нет (Бускетс и Альба играют в компании с Лео). Но с учётом положения в турнирной таблице задаёшься вопросом: нет ли тут путаницы? Может, букмекеры скажут иное?

По традиции, BetBoom разбирается с коэффициентами. И что же обнаруживается? 1.92 на «Интер», по 3.75 на ничью и победу «Сити». Всё-таки фактор Месси играет настолько весомую роль, что даже при 14-м месте фаворитом считается Майами! Про двойной шанс и говорить нечего. Ну что ж, посмотрим, что будет на деле: Хьюстона этот фактор вообще не остановил в финале Открытого кубка (в принципе, Лео не было в составе, но и остальные сыграли не так, как от них ждали).

Обсудим наши тоталы. Здесь предлагается тотал больше 2.5 за 1.71 и меньше 2.5 за 2.13. У «Интера» этот тотал в последние пять матчей хотя бы раз да пробивался, причём пробивалась и более высокая планка, когда был «весёленький» на результативность матч с «Атлантой Юнайтед» (правда, счёт был 2:5 не в пользу Майами). Вот у «Сити» в последние пять матчей поражений нет, но тотал в каждом матче был не больше 3 мячей (то есть меньше 3.5). Кстати, тотал меньше 3.5 оценивается кэфом 1.41, если кому интересно. Если говорить об индивидуальных, то на «Интер» можно выбрать тотал больше 1.5 с кэфом 1.8 или меньше 1.5 с кэфом 1.95, а вот на «Сити» предлагается тотал меньше 1.5 с кэфом 1.38. Ближе всего находятся друг к другу ставки на больше 1 с кэфом 1.92 и меньше 1 с кэфом 1.83.

О форе: оптимальной будет фора с числом 0.5, а именно отрицательная на «Интер» (-0.5 за 1.92) и положительная на «Сити» (+0.5 за 1.88). Нулевая фора предлагается за 1.43 и 2.79 соответственно (вспомните, какие коэффициенты на исход). А вот фора (-0.5) на «Сити» достигает 3.75.

Рекомендуемая ставка: победа «Нью-Йорк Сити» за 3.75

Фактор Месси, фактор Месси… Отсутствие Месси из-за травмы могло повлиять на игру команды, но чтобы её перекричали 100 болельщиков… Возможно, что к игре против «Сити» он восстановится. Но всё-таки есть тревожное ощущение, что команда из Большого Яблока не захочет только благодаря громкому имени играть вторым номером и отдавать пространство «Интеру Майами». А может, ещё и захочет выиграть. Рискнём и поставим на гостей.

Где смотреть матч Интер Майами – Нью-Йорк Сити

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