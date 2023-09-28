Рюдигер избежал травмы и будет готов к игре с «Жироной». Алаба пройдет обследование завтра

Антонио Рюдигер избежал серьезной травмы в матче с «Лас-Пальмасом».

«Реал» обыграл « » в 7-м туре (2:0). Сообщалось, что Рюдигер, отыгравший полный матч, мог повредить колено. Защитник « » хромал на правую ногу, покидая поле.

Как сообщает журналист Мельчор Руис, по результатам обследования у не выявлено серьезных повреждений. Защитник будет готов к матчу с «Жироной» в эту субботу.

, вынужденно замененный в конце первого тайма, завтра пройдет МРТ, по результатам обследования врачи определят степень серьезности его травмы.

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