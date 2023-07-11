Малком о «Зените»: «Клуб-семья, как «Барселона». Здесь много бразильцев – чувствую себя как дома!»

Малком объяснил свой переход в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году.

– Мы не привыкли видеть, как талантливый игрок столь рано уезжает в Россию. Вы понимаете реакцию публики?

– Да. У каждого свое мнение насчет ситуации. У меня была предельно ясная цель: продолжить играть в чемпионов. « » выступал в этом турнире каждый год, и я знал, что покажу свою ценность и буду на виду у европейских команд. Но после событий прошлого года ситуация для всех усложнилась.

– Как вы себя чувствуете в «Зените»?

– Очень хорошо. Я счастлив, мне здесь комфортно. Это отличная команда, клуб-семья, как « », и здесь много бразильцев. Я чувствую себя как дома! – сказал полузащитник.