Малком о «Зените»: «Клуб-семья, как «Барселона». Здесь много бразильцев – чувствую себя как дома!»
Малком объяснил свой переход в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году.
– Мы не привыкли видеть, как талантливый игрок столь рано уезжает в Россию. Вы понимаете реакцию публики?
– Да. У каждого свое мнение насчет ситуации. У меня была предельно ясная цель: продолжить играть в Лиге чемпионов. «Зенит» выступал в этом турнире каждый год, и я знал, что покажу свою ценность и буду на виду у европейских команд. Но после событий прошлого года ситуация для всех усложнилась.
– Как вы себя чувствуете в «Зените»?
– Очень хорошо. Я счастлив, мне здесь комфортно. Это отличная команда, клуб-семья, как «Барселона», и здесь много бразильцев. Я чувствую себя как дома! – сказал полузащитник.
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