Малком о «Зените»: «Клуб-семья, как «Барселона». Здесь много бразильцев – чувствую себя как дома!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Лига чемпионов УЕФА Малком Футбол

Малком объяснил свой переход в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году.

– Мы не привыкли видеть, как талантливый игрок столь рано уезжает в Россию. Вы понимаете реакцию публики?

– Да. У каждого свое мнение насчет ситуации. У меня была предельно ясная цель: продолжить играть в Лиге чемпионов. «Зенит» выступал в этом турнире каждый год, и я знал, что покажу свою ценность и буду на виду у европейских команд. Но после событий прошлого года ситуация для всех усложнилась.

– Как вы себя чувствуете в «Зените»?

– Очень хорошо. Я счастлив, мне здесь комфортно. Это отличная команда, клуб-семья, как «Барселона», и здесь много бразильцев. Я чувствую себя как дома! – сказал полузащитник.

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19 комментариев

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charly_54
Да и много россиян, малком же россиянин
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Назар Игорь
На редкость жизнерадостный парень, всегда улыбается, не реагирует на грубость. А уж его бьют больше всех. Жаль если уйдет, но удачи ему в любом случае.
+8
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Назар Игорь
Ответ Ебздрогыч
Интересно, когда бразильцы начнут российских футболистов щемить как национальное меньшинство?
Ждëшь с нетерпением?
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Дмитрий9779
Малком топ для РПЛ,удачи ему!
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R Air
Так рассказывает, как буд-то только что из ФК Барселона
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Ростов-на-Дону
Еврогейская семья.
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Ален Делон
Ответ WelcomeBackPURE
Можно уже официально переименовывать - дом для бразильцев
Зенит из фавел
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