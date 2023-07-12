Малком об инфраструктуре «Зенита»: «Высший европейский уровень. Я играл за «Барсу», но здесь увидел такие условия, которых прежде не встречал»
Малком сравнил условия в «Зените» и «Барселоне».
– Это ваш четвертый сезон в команде. Что вы можете нам рассказать о российском футболе?
– Уровень очень высокий. Когда клубы еще участвовали в Лиге чемпионов, только победитель [Мир РПЛ] мог выступать в ЛЧ. Так что выбора не было – только победа! И до сих пор такой подход сохраняется.
– Что насчет инфраструктуры?
– Она на высшем европейском уровне. Я играл за «Барсу», но увидел такие условия, которых прежде не встречал, и меня это удивило, когда я только приехал, – сказал полузащитник.
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