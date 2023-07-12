Малком об инфраструктуре «Зенита»: «Высший европейский уровень. Я играл за «Барсу», но здесь увидел такие условия, которых прежде не встречал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Малком Футбол

Малком сравнил условия в «Зените» и «Барселоне».

– Это ваш четвертый сезон в команде. Что вы можете нам рассказать о российском футболе?

– Уровень очень высокий. Когда клубы еще участвовали в Лиге чемпионов, только победитель [Мир РПЛ] мог выступать в ЛЧ. Так что выбора не было – только победа! И до сих пор такой подход сохраняется.

– Что насчет инфраструктуры?

– Она на высшем европейском уровне. Я играл за «Барсу», но увидел такие условия, которых прежде не встречал, и меня это удивило, когда я только приехал, – сказал полузащитник.

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10 комментариев

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Red_Marlboro_
Ответ louis72
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Играл,даже Реалу твоему засадил разочек)
+13
-8
+5
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Дмитрий9779
Так не только Малком говорит кстати,условия топовые,факт.
+7
-4
+3
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Дмитрий9779
Ответ marshalericsson1357
Гражданство этому господину!
Так уже.
+2
-1
+1
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louis72
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