Малком об инфраструктуре «Зенита»: «Высший европейский уровень. Я играл за «Барсу», но здесь увидел такие условия, которых прежде не встречал»

Малком сравнил условия в «Зените» и «Барселоне».

– Это ваш четвертый сезон в команде. Что вы можете нам рассказать о российском футболе?

– Уровень очень высокий. Когда клубы еще участвовали в чемпионов, только победитель [Мир ] мог выступать в ЛЧ. Так что выбора не было – только победа! И до сих пор такой подход сохраняется.

– Что насчет инфраструктуры?

– Она на высшем европейском уровне. Я играл за «Барсу», но увидел такие условия, которых прежде не встречал, и меня это удивило, когда я только приехал, – сказал полузащитник.