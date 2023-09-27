РБ Лейпциг — Бавария: прогноз на матч 30 сентября 2023, Бундеслига

30 сентября в Лейпциге состоится центральный матч 6 тура Чемпионата Германии. Эта встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

В центральной встрече тура наверняка мы увидим очень интересное противостояние двух команд из верхней части таблицы. Оба игровых коллектива хорошо стартовали в Бундеслиге и идут сейчас почти вровень, с разницей лишь в 1 очко. Мюнхенцы при этом идут без поражений, но учитывая как сыграли 2 последних очных поединка оппоненты, оно может произойти уже в ближайшем туре. А смогут ли хозяева продолжить свою серию из побед в очных дуэлях с «Баварией»,мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: 1Х, Ф1 (1), ТБ (3).

Лейпциг

«Лейпциг» в последних сезонах стабильно в верхней части таблицы, но за трофей у них побороться пока не выходит, на большом отрезке не удается стабильно набирать очки. В прошлом сезоне они заняли 3 строчку и довольствовались бронзовыми медалями, за счет чего получили путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. За 4 тура до конца Чемпионата Германии они были на 5 строчке, но смогли выдать серию из побед, за счет чего поднялись на две строчки выше, этому поспособствовала и потеря очков его конкурентов, которые и проложили ему дорогу на пьедестал. По итогу турнира команда из Лейпцига стала третьей как по показателю забитых мячей (64 гола), так и по пропущенным (41).

В текущем 2023 году «Лейпциг» подписали в свои редуты следующих футболистов: нападающего Опенду из «Ланса», защитника Лукебу из «Лиона», атакующего полузащитника Баумгартнера из «Хоффензайма», нападающего Сеско из «РБ Зальцбург», центрального полузащитника Сейвалда из «РБ Зальцбург», центрального защитника Битшиабу из ПСЖ, левого защитника Ленза из «Айнтрахт Ф» и вратаря Зингерле из «Падерборна». В аренду на сезон были взяты: Симонс из ПСЖ и Карвальо из «Ливерпуля».

Покинули же футбольный клуб из Лейпцига следующие игроки: Гвардиол, Собослай, Нкунку, Сорлот, Крауб, Мартинез, Хальстенберг, Лаймер, Нюланд, Прейл. И ряд игроков команды были отданы по арендам в другие клубы.

В текущем сезоне Бундеслиги «Лейпциг» стартовал достаточно неплохо и набрал 12 баллов в 5 турах. В их активе 4 победы, при одном поражении в рамках стартового тура в гостях от «Байера» (2:3), где был примерно равный матч по игре, но все же хозяева смогли показать лучшую реализацию своих моментов. От первой строчки, где сейчас как раз находится «Бавария», команда из Лейпцига отстает всего лишь на 1 балл. Плотность на данный момент в таблице Бундеслиги велика, и команды из ТОП-6 расположились в диапазоне 2 очков. «Лейпциг» показывает хорошую результативность в чемпионате и уже отметился 14 голами, при всего 3 пропущенных голах. У команды сейчас идет победная серия из 4 матчей кряду, а в 3 последних поединках они вовсе не пропускали голы в свои ворота. В последних турах они дважды обыграли с одинаковым счетом (3:0), сначала «Унион Берлин» в гостях, а потом дома «Аугсбург». А в последнем сыгранном 5 туре удалось раздобыть тяжелейшую победу на выезде с «Боруссией М» (1:0), где победный мяч на свой счет записал Тимо Вернер, забивший в концовке встречи, при этом голевых моментов в этой встрече было не так много с обеих сторон.

29 сентября 2023 года команда Марко Розе сыграла матч в рамках Лиги Чемпионов, где смогла увезти 3 очка из Швейцарии, обыграв там «Янг Бойз» (3:1). Немцам в этой встрече удалось создать приличное количество голевых моментов у ворот швейцарцев, за счет чего и удалось часть из них реализовать в голы.

А последнюю встречу команда проводила в рамках Кубка Германии и там обыграла в гостях «Вехен» (3:2), где Шешко оформил голевой дубль и помог команде добыть победу и пробиться дальше в кубке.

Результаты «Лейпцига» в 5 последних сыгранных матчах:

27.09.23 «Вехен» — «Лейпциг» 2: 3 ;

2: ; 23.09.23 «Боруссия М» — «Лейпциг» 0: 1 ;

0: ; 19.09.23 «Янг Бойз» — «Лейпциг» 1: 3 ;

1: ; 16.09.23 «Лейпциг» — «Аугсбург» 3 :0;

— «Аугсбург» :0; 03.09.23 «Унион Берлин» — «Лейпциг» 0:3.

Интересные статические факты «Лейпцига»:

В 6 последних матчах в активе команды победы;

В 10 из 11 последних играх были победы;

В 5 последних встречах в качестве хозяев были виктории;

В 4 из 7 последних играх клуба обе команды забивают;

В 10 из 11 последних встречах был пробит тотал больше 2,5;

В 11 последних поединках команда отличается голом;

В 6 последних матчах команда в среднем забивает 3 мяча за игру, пропуская при этом в среднем около одного гола.

Прогноз на матч Милан – Лацио

Бавария

Мюнхенский клуб уже 11 год подряд становится триумфатором Чемпионата Германии и редко когда кто-то им составляет конкуренцию в борьбе за титул. Но вот

в прошлом сезоне Бундеслиги ее как раз получилось создать у дортмундской «Боруссии», которая в последнем туре сама можно сказать подарила чемпионство мюнхенцам, сыграв вничью свой решающих сатч последнего тура первенства. Этим и воспользовалась «Бавария», которая выиграла в последнем туре чемпионата и при равном количестве очков с «Боруссией Д», за счет лучших дополнительных показателей заняла 1 строчку. Всего же им удалось набрать 71 балл в 34 турах Бундеслиги и победить в 21 встрече. Кроме этого мюнхенцы стали самой результативной командой чемпионата, забив 92 мяча, большую часть из которых записал на свой счет Гнабри (14 голов). Да и пропустили они меньше всех наряду с «Унион Берлин» (по 38 голов).

«Баварии» в текущем 2023 году удалось пополнить свои ряды следующими игроками: нападающим Харри Кейном, купленным из «Тоттенхэма», Ким из «Наполи», Перец из «Маккаби Тель-Авив», Лаймер из «РБ Лейпциг», Геррейро из «Боруссии Д».

А покинули стан команды следующие футболисты: Лука Эрнанес, Гравенберх, Павар, Мане, Забитцер, Зоммер, Блинд, Аррей-Мби и еще ряд игроков были отданы в краткосрочные аренды.

Мюнхенцы в текущем сезоне Чемпионата Германии стартовали хорошо и сейчас возглавляют турнирную таблицу первенства, имея 13 баллов в активе, столько же и у второго «Байера», но тот ниже по худшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Бавария» в данный момент самая результативная команда чемпионата и наколотила уже 18 мячей, 7 из которых записал на свой счет новоиспеченный игрок команды — Харри Кейн, он сейчас на второй строчке в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. Единственные очки команда Тухеля потеряла в матче 4 тура чемпионата, где разошлась миром с «Байером» (2:2), дважды в этой встрече мюнхенцы вели в счете, но соперник уже под самый занавес компенсированного времени игры смог вытащить ничейный результат.

В последнем сыгранном 5 туре немецкого чемпионата «Бавария» разгромно обыграла в родных стенах «Бохум» (7:0), где Кейн отметился хет-триком и двумя голевыми передачами. А сама встреча полностью выдалась под диктовку хозяев, которые практически ничего не дали создать сопернику у своих ворот и доминировали во владении мячом и атакующим действиям, имея колоссальное превосходство над оппонентом.

На прошлой неделе «Бавария» провела свой первый матч группового этапа в рамках нового розыгрыша Лиги Чемпионов и обыграла в нем на домашней арене «Манчестер Юнайтед» (4:3). Команды выдали потрясающую атакующую игру и показали голевой триллер с 7 забитыми мячами, причем 3 гола было забито в концовке встречи. Все же немцы смотрелись покреативнее во встрече и больше атаковали и владели мячом, за счет чего и добились успеха в матче.

А последний свой матч мюнхенцы проводили в рамках Кубка Германии, где в гостевой встрече удалось уверенно обыграть скромный немецкий клуб «Пройссен Мюнстер» (4:0).

Результаты «Баварии» в 5 последних сыгранных матчах:

26.09.23 «Пройссен Мюнстер» — «Бавария» 0: 4 ;

0: ; 23.09.23 «Бавария» — «Бохум» 7 :0;

— «Бохум» :0; 20.09.23 «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 4 :3;

— «Манчестер Юнайтед» :3; 15.09.23 «Бавария» — «Байер» 2:2;

02.09.23 «Боруссия М» — «Бавария» 1:2.

Интересные статические факты «Баварии»:

В 7 последних встречах команда не проигрывает, при этом 6 побед;

В 3 последних матчах были виктории;

В последних 8 гостевых матчах команда побеждала;

В 4 из 6 последних матчах мюнхенцев забивают обе команды;

В 10 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 3 матчах команда в среднем забивает за игру 5 мячей;

Мюнхенцы отличаются голом в 7 последних встречах.

Лейпциг – Бавария: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний встречались не так часто и провели между собой 18 поединков. 9 из них стали победными для «Баварии», у «Лейпцига» в активе 3 виктории. А 6 матчей закончились ничейным результатом.

«Лейпциг» в этих матчах забивал в среднем 1.33 гола (24 мяча), а «Бавария» 1.94 (35 мячей).

Самый крупный разгромный счет в этих противостояниях был (4:1), такой результат удавался мюнхенской команде.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

12.08.23 «Бавария» – «Лейпциг» (0: 3 ).

(0: ). 20.05.23 «Бавария» – «Лейпциг» (1: 3 ).

(1: ). 20.01.23 «Лейпциг» – «Бавария» (1:1).

30.07.22 «Лейпциг» – «Бавария» (3: 5 ).

(3: ). 05.02.22 «Бавария» – «Лейпциг» (3:2).

В последних 5 матчах у команд равенство в результатах, оба клуба дважды обыгрывали друг друга и была 1 ничья. А вот в двух последних встречах побеждала команда из Лейпцига.

В 5 из 6 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 5 матчах из них пробивался тотал больше 2,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Лейпциг – Бавария

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Баварию» с довольно приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Лейпциг» — 3.54;

Ничья — 4.08;

Победа «Бавария» — 1.94;

1X — 1.91;

X2 — 1.30;

Ф1 (0) — 2.75;

Ф2 (0) — 1.47;

Ф1 (1) — 1.53;

ТБ (2,5) — 1.41;

ТМ (2,5) — 3.00;

ТБ (3) — 1.63;

ОЗ (да) — 1.39;

ОЗ (нет) — 3.01.

Оба клуба хорошо стартовали в Чемпионате Германии и идут сейчас на лидирующих позициях в интервале одного очка друг с другом. В 3 последних очных противостояниях оппонентов «Лейпциг» не проигрывает мюнхенцам да и плюс к этому них сейчас очень хорошая физическая форма, что показывают их последние сыгранные матчи и 6 побед кряду. Здесь вполне можно взять ставку 1X за жирный коэффициент 1.91, или же подстраховаться на случай поражения с минимальной разницей и поставить на Ф1 (1), за неплохой кэф 1.53.

Обе команды выдают на старте нового сезона очень результативную игру, да и в последних очных встречах у них в большинстве случаев было забито по 3 гола и более. Здесь можно и зарядить на ТБ (3) за неплохой коэффициент 1.63.

Где смотреть матч РБ Лейпциг – Бавария

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥