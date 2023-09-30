Милан – Лацио: прогноз на матч 30.09.2023, чемпионат Италии, Серия А

Вечером 30 сентября на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» состоится поединок седьмого тура итальянской Серии А. Местный Милан будет принимать гостей из столицы – римский Лацио. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Милана (1,74); индивидуальный тотал голов Лацио больше 0,5 (1,62).

Милан

«Россонери» смогли оправиться после ужасного поражения в дерби с Интером (1:5) и добыли две победы кряду в матчах Серии А. Последовательно были обыграны Верона (1:0) и Кальяри (3:1).

«Мне нравится, как команда реагирует на неудачи. У нас хороший состав, мне не нужно много игроков, я доволен тем подбором футболистов, что есть у нас прямо сейчас.

Каждый игрок должен быть мотивирован и должен быть готов помочь команде. Мы будем вносить изменения в состав не только из-за большого количества матчей, но и для того, чтобы каждый футболист оставался в тонусе», – сказал главный тренер Милана Стефано Пиоли после поединка с Кальяри.

После 6 туров нового сезона в Серии А в активе «россонери» 15 очков. Милан делит первую строчку в таблице со своими соседями по городу – Интером.

Выделим тот факт, что в противостоянии с Кальяри своим первым голом в футболке «россонери» отличился атакующий полузащитник Ясин Адли. Перфоманс «семерки» Милана настолько впечатлил его партнеров по команде, что Адли уже стали называть «новым Зиданом». Посмотрим, как парень будет прогрессировать в дальнейшем.

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Лацио

«Орлы» выдали худший старт кампании за последние годы. До поединка шестого тура с Торино команда Маурицио Сарри и вовсе «болталась» рядом с зоной вылета. К счастью для болельщиков Лацио, ситуация постепенно меняется – Торино был обыгран со счетом 2:0.

«Я доволен нашим выступлением. Мы показали качественную игру в матче с очень непростым соперником. Я бы назвал наше выступление солидным.

Мы неплохо проявили себя в атаке и почти не позволяли Торино создавать моменты у наших ворот. Это именно тот футбол, который я хотел бы видеть и в будущем», – отметил Сарри в интервью Sky Sport Italia.

Милан – Лацио: история личных встреч

«Россонери» и «орлы» имеют богатейшую историю поединков в Серии А. Суммарно соперники провели 162 матча в элитном дивизионе итальянского футбола. Тотальное преимущество на стороне Милана – команда с «Сан-Сиро» добыла 71 победу при 32 поражениях. Еще 59 матчей завершились ничейным исходом.

Отметим, что Лацио давненько не побеждает на поле «россонери». Последний успех «орлов» в выездном поединке с Миланом приходится на 11 ноября 2019 года (2:1).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Милан – Лацио

Аналитики букмекерских контор видят очевидным фаворитом дуэли хозяев поля. BetBoom предлагает поставить на победу Милана с коэффициентом 1,74. Успех Лацио оценивают в 5,06. Ничья идет за 3,67.

Считаем, что Лацио еще не вышел из кризиса. «Орлы» только привыкают к отсутствию важнейшего игрока – Сергея Милинковича-Савича (минувшим летом он отправился за длинным долларов в чемпионат Саудовской Аравии и теперь бегает за тамошний Аль-Хиляль). Стало быть, Милан имеет все шансы добыть три очка. Впрочем, это отнюдь не означает, что подопечных Стефано Пиоли ждет легкая прогулка.

Также можно присмотреться к ставке на индивидуальный тотал Лацио больше 0,5 гола. Букмекерская контора BetBoom предлагает на такое развитие событий приличный кеф – 1,62. На старте сезона 2023/2024 оборона Милана не выдерживает никакой критики, следовательно Лацио вполне способен хотя бы раз огорчить восстановившегося после травмы голкипера Майка Меньяна.

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