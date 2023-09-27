Где смотреть РБ Лейпциг – Бавария, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 30 сентября

Теги Бавария бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

В субботу, 30 сентября, сыграют РБ Лейпциг и Бавария в 6 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют РБ Лейпциг – Бавария

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

РБ Лейпциг: все новости

Бавария: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Бавария

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