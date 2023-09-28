У «Ливерпуля» 5 волевых побед в 8 играх сезона. Два из этих матчей команда Клоппа заканчивала в меньшинстве
«Ливерпуль» сделал камбэк в большинстве матчей сезона.
Команда Юргена Клоппа обыграла «Лестер» в Кубке английской лиги, уступая 0:1 после первого тайма. Также «красные» пропускали первыми и затем добивались победы в еще 4 из 8 матчей сезона: с «Борнмутом» (3:1), «Ньюкаслом» (2:1), «Вулверхэмптоном» (3:1) и ЛАСК (3:1).
В двух случаях мерсисайдцы выиграли, заканчивая матч вдесятером. Так было с «Борнмутом» и «Ньюкаслом».
«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:6. Дальше – «Тоттенхэм» в гостях
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
никогда не сдаваться! YNWA