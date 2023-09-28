У «Ливерпуля» 5 волевых побед в 8 играх сезона. Два из этих матчей команда Клоппа заканчивала в меньшинстве

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Лестер Футбол

«Ливерпуль» сделал камбэк в большинстве матчей сезона.

Команда Юргена Клоппа обыграла «Лестер» в Кубке английской лиги, уступая 0:1 после первого тайма. Также «красные» пропускали первыми и затем добивались победы в еще 4 из 8 матчей сезона: с «Борнмутом» (3:1), «Ньюкаслом» (2:1), «Вулверхэмптоном» (3:1) и ЛАСК (3:1).

В двух случаях мерсисайдцы выиграли, заканчивая матч вдесятером. Так было с «Борнмутом» и «Ньюкаслом».

«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:6. Дальше – «Тоттенхэм» в гостях

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7 комментариев

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Egor Aleksandrovich
какой же Клопп камбечный!
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Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Лучший клуб в истории футбола с лучшим тренером в истории футбола на классе!
С каким-каким тренером? Ты же кричишь на каждой ветке Клопп аут. Так быстро переобулся уже?
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S.Laposter
а это уже хороший настрой подъехал!
никогда не сдаваться! YNWA
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llolishe
Лучший клуб в истории футбола с лучшим тренером в истории футбола на классе!
+3
-3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Какой же Клопп волевой!
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Yarik Yurkiv
Вы сколько сможете, мы сколько захотим) Но на самом деле расслабляться некогда, с ТТХ будет жарко
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vladimir.kostrichko
Ответ llolishe
Лучший клуб в истории футбола с лучшим тренером в истории футбола на классе!
Ох витян//////На тебя все очень злы тут....Ты все время кричал,что Клоппу наплевать на Ливерпуль.
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