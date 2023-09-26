Монако — Марсель: прогноз на матч 30 сентября 2023, Лига 1

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30 сентября в Монако состоится матч 7 тура Чемпионата Франции. Топовый матч тура будет как раз в этой встрече, которая пройдет на стадионе «Луи II». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Предстоящий матч станет центральным в 7 туре Лиги 1 и очень интересно будет посмотреть на 2 достаточно крепкие французские команды, которые в очных баталиях всегда болельщикам дарят интересные зрелищные игры и непредсказуемые результаты. Обе команды неплохо провели первые стартовые чемпионата, а потом уже их начало лихорадить и отсюда они без побед в последних двух сыгранных матчах. Кто прервет свою неудачную серию в этой встрече или же команды поделят очки, как это было в январском матче текущего года, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (0), ОЗ (да).

Монако

 

«Монако» последний раз становился триумфатором Лиги 1 в сезоне 2016/2017, где заслуженно завоевал трофей, показывая чемпионскую игру. А прошлый сезон Чемпионата Франции для команды вышел не таким, как бы хотелось ее руководству и как итог лишь 6 строчка в таблице и моми еврокубков, хотя от них они остановились в малейшем шаге с отставанием всего в 2 балла от пятого «Лилля» и в 3 очках от четвертого «Ренна». Такой провал случился благодаря неудачному финишу в чемпионате, где 3 последних встречи закончились без набранных баллов, выиграй все эти 3 встречи они могли и вовсе войти в тройку лучших. «Монако» в прошлом сезоне были вторыми по результативности в чемпионате и наколотили в 38 турах 70 голов, но при этом многовато и пропустили (58 мячей).

В 2023 году «Монако» подписали в свои ряды следующих футболистов: нападающего Балогуна из «Арсенала», Закарию из «Ювентуса», Салису из «Саутгемптона», Синго из «Торино», вратаря Кёна из «РБ Зальцбург».

Покинули же команду из Монако следующие игроки: Дисаси, Лукас, Волланд, Агилар, Марселин, Мусаба, Загре и Пеле.

В текущем сезоне французской Лиги 1 команда из Монако стартовала довольно неплохо и сейчас располагается на 4 строчке, имея равное количество баллов с ПСЖ (по 11). Сейчас они являются одной из самых результативных команд чемпионата и забили уже 15 мячей в 6 встречах, что в среднем по 2,5 гола за матч. Н овот и пропущенных голов уже многовато (8), этот показатель за пределами ТОП-5 лучших в лиге. Набрав в первых 4 турах 10 очков, в последних двух удалось набрать лишь 1 балл. Сначала была голевая ничья (2:2) с «Лорьяном», а в последнем 6 туре Лиги 1 случился обидный проигрыш в домашней встрече от «Ниццы» (0:1), где соперник вырвал победу уже в компенсированное время к матчу. А по ходу игры новоиспеченный форвард команды из Монако — Балоган, не реализовал два одиннадцатиметровых удара, тем самым лишив свою команду очков в очень важном поединке чемпионата.

Результаты «Монако» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 22.09.23 «Монако» — «Ницца» 0:1;
  • 17.09.23 «Лорьян» — «Монако» 2:2;
  • 02.09.23 «Монако» — «Ланс» 3:0;
  • 25.08.23 «Нант» — «Монако» 3:3;
  • 20.08.23 «Монако» — «Страсбур» 3:0.

Интересные статические факты «Монако»:

  • В 6 последних матчах был лишь 1 проигрыш, при 3 победах;
  • Последний матч в качестве хозяев были проигрышным;
  • В 6 из 10 последних играх клуба обе команды забивают;
  • В 6 из 7 последних встречах был пробит тотал больше 2,5;
  • В 7 из 8 последних встреч команда отличается голом;
  • В 5 последних матчах команда в среднем забивает около 2 мячей, пропуская при этом в среднем около одного гола.

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Марсель

 

Марсельский клуб в прошлом сезоне Первой Лиги Франции стал обладателем бронзовых медалей и получил путевку в квалификацию Лиги Чемпионов. В 38 матчах чемпионата им удалось набрать 73 балла и на 5 очков опередить, занявшего четвертую строчку «Ренн». В целом марсельцы провели хороший сезон, но немного смазали концовку чемпионата, где в последних 5 турах потерпели 4 поражения и эти 12 потерянных баллов как раз и не позволили им побороться за чемпионство с ПСЖ и «Лансом».

«Марселю» в текущем году удалось пополнить свой игровой состав следующими футболистами: Ндайе, приобретенный у «Шеффилд Юнайтед», Сарр у «Уотфорда», Лоди и Кондогбиа у «Атлетико Мадрид», Малиновский у «Аталанты», Харит у «Шальке», Мурилло у «Андерлехта», Бланко у «Сельты», Обамеянг у «Челси». В аренду на сезон также удалось заполучить из «Интера» Корреа и из «Лорьяна» Мейте.

А ряды команды покинули следующие игроки: Ундер, Суарес, Туре, Милик, Радонжич, Элмаз, Гендузи, Колашинац, Алексис Санчес, Пайет, Стротман.

Команда из Марселя в текущем сезоне Чемпионата Франции пока что испытывает трудности и уже много растеряла очков на старте. Всего же в их активе 9 набранных баллов в 6 сыгранных турах, но при этом от лидирующего «Бреста» всего 4 очка отставания, их то и удалось марсельцам в родных стенах обыграть в рамках 3 тура Лиги 1 со счетом (2:0), забив по голу в каждом из таймов. А вот в последующих 3 турах удалось набрать лишь 2 очка, сыграв вничью с «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0). В последнем сыгранном 6 туре «Марсель» крупно проиграл в гостях ПСЖ (0:4), провалив целиком матч, сыграв в обороне не лучшим образом и без особых успехов в атакующих действиях.

На прошлой неделе марсельцы провели матч в рамках Лиги Европы, где удалось увезти 1 очков из голландии, где они разошлись миром с «Аяксом», устроив голевую перестрелку (3:3). К 20 минуте французы уже проигрывали в счете (0:2), а к 38 уже смогли отыграть 2 мяча. Во втором тайме «Аякс» вновь повел в счете, но Обамеянг уравнял счет в матче, записав на свой счет голевой дубль, и принес команде важные очки на старте европейского турнира.

Результаты «Марселя» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 24.09.23 «ПСЖ» — «Марсель» 4:0;
  • 21.09.23 «Аякс» — «Марсель» 3:3;
  • 17.09.23 «Марсель» — «Тулуза» 0:0;
  • 01.09.23 «Нант» — «Марсель» 1:1;
  • 26.08.23 «Марсель» — «Брест» 2:0.

Интересные статические факты «Марселя»:

  • В 4 последних встречах команда не побеждает;
  • В активе команды лишь 1 побед в основное время игры в последних 7 встречах;
  • В последних 5 гостевых матчах команда не побеждала, а в последней из них проиграла;
  • В 5 из 8 последних матчах марсельцев забивают обе команды;
  • В 2 последних матчах было забито более 3 мячей за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 1 мяча;
  • Мадридцы отличаются голом в 6 из 8 последних встречах.

Монако – Марсель: история личных встреч

 

Команды в истории противостояний провели между собой 122 очных поединка. 45 из них стали победными для «Монако», у «Марселя» в активе 50 побед. А 27 матчей закончились ничейным результатом.

«Монако» в этих матчах забивал в среднем 1.41 гол (172 мяча), а «Марсель» 1.44 (176 мячей).

Самый крупный разгромный счет в этих противостояниях был (6:1), такой результат удавался обеим командам в истории их очных встреч.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 29.01.23 «Марсель» – «Монако» (1:1).
  • 13.11.22 «Монако» – «Марсель» (2:3).
  • 06.03.22 «Марсель» – «Монако» (0:1).
  • 11.09.21 «Монако» – «Марсель» (0:2).
  • 24.01.21 «Монако» – «Марсель» (3:1).

В последних 5 матчах у команд паритет, оба клуба дважды обыгрывали друг друга и была 1 ничья. Последняя очная дуэль команд была как раз сыграна вничью.

В 2 последних матчах обе команды забивали друг другу. А в 5 из 8 последних очных встречах пробивался тотал больше 2,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Монако – Марсель

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Монако» с небольшой разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Монако» — 2.20;
  • Ничья — 3.78;
  • Победа «Марсель» — 3.08;
  • 1X — 1.39;
  • X2 — 1.69;
  • Ф1 (0) — 1.66;
  • Ф2 (0) — 2.27;
  • ТБ (2,5) — 1.53;
  • ТМ (2,5) — 2.54;
  • ТБ(3) — 1.87;
  • ОЗ (да) — 1.47;
  • ОЗ (нет) — 2.69.

Обе команды неплохо стартовали в Чемпионате Франции, но начали буксовать в последних сыгранных турах. В стане обеих команд в этом году произошли приличные кадровые изменения и думаю что поэтому все же пока в их результатах стабильности нет. Марсельская команда довольно прилично в этом году усилила свой состав, привнеся в него футболистов высочайшего уровня и все же в этой встрече я отдаю им предпочтение, все же и в двух последних очных встречах марсельская команда не проигрывала «Монако». Можно взять ставку X2 за хороший коэффициент 1.69, или же Ф2 (0), за очень приличный кэф 2.27.

Пусть порой команды в последних матчах выдают не особо результативную игру, но все же атакующий потенциал обоих коллективов очень высок, да и чаще все же они отличаются забитыми мячами в своих встречах, чем нет. Да и в 2 последних очных встречах обе команды забивали друг другу. Здесь можно и зарядить на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.47.

Где смотреть матч Монако – Марсель

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Монако – Марсель
Дата проведения
30 сентября, 22.00, «Луи II»
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