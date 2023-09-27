«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:6. Дальше – «Тоттенхэм» в гостях

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Лестер Футбол

«Ливерпуль» победил со счетом 3:1 в четвертый раз подряд.

Команда Юргена Клоппа сегодня выбила из Кубка английской лиги «Лестер».

Мерсисайдцы выиграли 7 матчей подряд во всех турнирах. Далее они выступят в гостях у «Тоттенхэма» в рамках АПЛ – это произойдет 30 сентября.

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37 комментариев

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llolishe
Собослаи просто лютый топ
+26
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+25
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Владимир Владимирович
В этом году конкурент Сити будет не Арсенал, а Ливерпуль, Клопп вернулся 🔥🔥🔥
+18
-2
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Mr. Kobayashi
давайте угадаю - мэддисон забьет первым, а потом в ответ накидают трешку.
и дарви не попадет в пустой угол с 10 сантиметров. дважды.
+21
-6
+15
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Рита Ктинидина
Ответ Mr. Kobayashi
давайте угадаю - мэддисон забьет первым, а потом в ответ накидают трешку. и дарви не попадет в пустой угол с 10 сантиметров. дважды.
А потом Нуньес забьёт с лету в падении метров с 20-ти)
+13
0
+13
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Aleksandr YNWA
С Победой Ливерпуль лучший клуб в мире
+6
-2
+4
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llolishe
Уругвайский хищник проснулся
Нуньесито-верим!
+6
-2
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llolishe
Ответ Рита Ктинидина
6 ЛЧ - 1 ЛЧ 19 АПЛ - 7 АПЛ Нужно больше верблюдов с бабками, Ливерпуль слишком далеко...
Статистика личных встреч Ливерпуля и Манчестер Сити - 94 победы Ливерпуля против 48 Сити

Количество трофеев:66 Ливерпуля против 29 трофеев Сити))
+4
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mlkwd
А чо сразу все на 3-1 поставили?
+4
0
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А.В. Бубнов
Ответ Velirpa
klopp: resurecction (воскрешение).
Klopp: perestroyka, glasnoct’, uscorenie
+3
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Рита Ктинидина
Ответ Ман Сити
Громанут их в Лондоне. ливер еще ни разу с топами не играли, да и беготня имеет свойство выдыхаться в самый ответственный момент Их Челси возил как детей, а Ттх сейчас посильнее
6 ЛЧ - 1 ЛЧ
19 АПЛ - 7 АПЛ
Нужно больше верблюдов с бабками, Ливерпуль слишком далеко...
+3
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+2
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Юлия Закаблукова
Будет интересный матч с ттх, постик из ттх делает что то интересное
+2
0
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zigrik zigrik
Теперь на игры ЛФК можно смело 3:1 ставить
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OldRedWhite
Пора уже разобраться с этим Тоттенхэмом !
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Arthas Northman
Ответ Юлия Закаблукова
Будет интересный матч с ттх, постик из ттх делает что то интересное
будет интересный матч,но я поставлю на 1:3))
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Григоренко Виталий
Лучший клуб на данный момент
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Velirpa
klopp: resurecction (воскрешение).
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Arthas Northman
Будет хорошая заруба, но если Ливерпуль пропустит первым,то можно сплкойно сиавить на 1:3)
+2
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Velirpa
Ответ А.В. Бубнов
Klopp: perestroyka, glasnoct’, uscorenie
бгг, топ-комментарий новости, ребят, возвысьте, плз
+1
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А.В. Бубнов
Ответ Arthas Northman
Будет хорошая заруба, но если Ливерпуль пропустит первым,то можно сплкойно сиавить на 1:3)
Скоро будет ставка: не 1 - 3
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А.В. Бубнов
Ответ Velirpa
бгг, топ-комментарий новости, ребят, возвысьте, плз
У тебя комментарии лучше)
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Алексѣй Пестовъ
Прикол в том, что из 7 побед 6 волевые. Вау.
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Андрей БелаРУС
Ответ zigrik zigrik
Теперь на игры ЛФК можно смело 3:1 ставить
100% 👍😀
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Ненавидящий2.0
Ответ mlkwd
А чо сразу все на 3-1 поставили?
Выгоднее в лайве, когда уже горят 0-1
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А.В. Бубнов
Снова цифра 7...
Да что ж такое...
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Ненавидящий2.0
Постелекоглу хорошую команду построил. Трудный матч будет. Не факт, что 3-1 закончится.
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