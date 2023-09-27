«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:6. Дальше – «Тоттенхэм» в гостях

«Ливерпуль» победил со счетом 3:1 в четвертый раз подряд.

Команда Юргена Клоппа сегодня выбила из Кубка английской лиги « ».

Мерсисайдцы выиграли 7 матчей подряд во всех турнирах. Далее они выступят в гостях у «Тоттенхэма» в рамках – это произойдет 30 сентября.

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