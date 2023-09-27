«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:6. Дальше – «Тоттенхэм» в гостях
«Ливерпуль» победил со счетом 3:1 в четвертый раз подряд.
Команда Юргена Клоппа сегодня выбила из Кубка английской лиги «Лестер».
Мерсисайдцы выиграли 7 матчей подряд во всех турнирах. Далее они выступят в гостях у «Тоттенхэма» в рамках АПЛ – это произойдет 30 сентября.
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и дарви не попадет в пустой угол с 10 сантиметров. дважды.
Нуньесито-верим!
Количество трофеев:66 Ливерпуля против 29 трофеев Сити))
19 АПЛ - 7 АПЛ
Нужно больше верблюдов с бабками, Ливерпуль слишком далеко...
Да что ж такое...