Анчелотти о словах гендиректора «Атлетико» про влияние «Реала» на судей: «Он совершил огромную ошибку»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Мигель Анхель Хиль Футбол

Карло Анчелотти отреагировал на критику в адрес «Реала» со стороны «Атлетико».

Сегодня стало известно, что в частной беседе гендиректор «матрасников» Мигель Анхель Хиль заявил, что «Реал» создает для судей невыносимую атмосферу и влияет на ход соревнований.

«Я не обращаю на это внимание, все вольны говорить и делать то, что им угодно.

Как по мне, Хиль Марин совершил совершил огромную ошибку, но никто не идеален», – отметил главный тренер «Реала».

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15 комментариев

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Lavinka
Ответ Игорь Климов
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Негредо поперхнулся .
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rigobersong
А что еще ждать от карлухи:)) Типичный хенто со спортса:))
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Давид Agabekyan
Одна ошибка - и ты ошибся ©
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Tornado S
так реал неофициально судейский клуб!
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xomamb
он совершил огромную ошибку
и должен умереть
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jerry40
А как частная беседа стала достоянием журналистов и есть ли уверенность, что это не выдумки? Неужто разговор записывали? Это не статья?
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umnik3
Вчера чо(О)тко Барселону тормознули. Явный пеналь тормознули.
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suka1989
Ответ Lavinka
Негредо поперхнулся .
Тебас с Принсом смеются
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vzi
Ответ Lavinka
Негредо поперхнулся .
Негредо вряд ли. А вот Негрейра…
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yulay
Ответ Давид Agabekyan
Одна ошибка - и ты ошибся ©
но если ударят - не ударяйся!
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