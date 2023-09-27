Анчелотти о словах гендиректора «Атлетико» про влияние «Реала» на судей: «Он совершил огромную ошибку»

Карло Анчелотти отреагировал на критику в адрес «Реала» со стороны «Атлетико».

Сегодня стало известно, что в частной беседе гендиректор «матрасников» Мигель Анхель Хиль заявил, что «Реал» создает для судей невыносимую атмосферу и влияет на ход соревнований.

«Я не обращаю на это внимание, все вольны говорить и делать то, что им угодно.

Как по мне, Хиль Марин совершил совершил огромную ошибку, но никто не идеален», – отметил главный тренер « ».

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