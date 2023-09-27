Гендиректор «Атлетико»: «Реал» фальсифицирует соревнования, создает невыносимую атмосферу для судей»

Генеральный директор «Атлетико» раскритиковал поведение «Реала».

Marca стали известны высказывания Мигеля Анхеля Хиля в частной беседе, которая состоялась спустя несколько дней после мадридского дерби (« » выиграл со счетом 3:1).

«Они фальсифицируют соревнования. Они создают невыносимую атмосферу для судей.

Аргументы, которые они используют для нападок на арбитров, были бы смехотворны, не будь эта ситуация настолько серьезной, что влияет на ход соревнований», – отметил менеджер.

Также он считает, что существуют двойные стандарты в отношении « » и других клубов. Он заявил, что если бы «Реал» победил в дерби, а игрок «Атлетико» нанес травму кому-то из соперников (имея в виду повреждение, которое Джуд Беллингем нанес Анхелю Корреа), то «мы бы ни о чем другом не говорили».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS