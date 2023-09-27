Гендиректор «Атлетико»: «Реал» фальсифицирует соревнования, создает невыносимую атмосферу для судей»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Мигель Анхель Хиль Футбол

Генеральный директор «Атлетико» раскритиковал поведение «Реала».

Marca стали известны высказывания Мигеля Анхеля Хиля в частной беседе, которая состоялась спустя несколько дней после мадридского дерби («Атлетико» выиграл со счетом 3:1).

«Они фальсифицируют соревнования. Они создают невыносимую атмосферу для судей.

Аргументы, которые они используют для нападок на арбитров, были бы смехотворны, не будь эта ситуация настолько серьезной, что влияет на ход соревнований», – отметил менеджер.

Также он считает, что существуют двойные стандарты в отношении «Реала» и других клубов. Он заявил, что если бы «Реал» победил в дерби, а игрок «Атлетико» нанес травму кому-то из соперников (имея в виду повреждение, которое Джуд Беллингем нанес Анхелю Корреа), то «мы бы ни о чем другом не говорили».

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19 комментариев

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Мгер Цолакян
Ответ Roman Araslanov
В вылете из ЛЧ в прошлом сезоне тоже судьи виноваты?
Причём причём тут ЛЧ в прошлом сезоне?

У тебя с логикой нормально?
+18
-4
+14
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sargerasxd
Ваш стадион уже давно должны были дисквалифицировать
+9
-5
+4
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Jese Rodrigues
Ответ Антиглор17
Реал и судьи это давняя история «любви»
Негрейра подтвердит
+6
-4
+2
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Roman Araslanov
В вылете из ЛЧ в прошлом сезоне тоже судьи виноваты?
+18
-17
+1
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Не уверен!!
Что он несёт? Двойные стандарты в отношении Реала и других клубов. А Атлетико к ним же относиться ?
+6
-5
+1
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Усы Годзиллы
Это все конечно интересно, но штанга Хуанфрана - самое эпичное событие в жизни Атлетико.
+1
-1
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Игорь Климов
Реал + судьи = нужный результат.
+2
-2
0
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GuruFutbola
Все в мировом футболе это понимают, как бы не скулили глоры мчк пытаясь навязать «величие» клуба режима франко
+1
-1
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Макс Саид
Ответ Roman Araslanov
В вылете из ЛЧ в прошлом сезоне тоже судьи виноваты?
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y569gcsmps
Ответ Roman Araslanov
В вылете из ЛЧ в прошлом сезоне тоже судьи виноваты?
Глупый? Причем тут вообще ЛЧ если речь идет о Ла Лиге
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denisques
Ответ Jese Rodrigues
Негрейра подтвердит
Как раз Негрейра пока и не подтвердил, и никто против Барсы еще не высказался, а вот против любимчика президента ла лиги уже слишком много недовольных
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No Comment
Ответ Jese Rodrigues
Негрейра подтвердит
насчёт негрейры так и ничего не было доказано судом Испании. Дело закрыто
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