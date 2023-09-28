Мэттью Бут не считает Россию криминальной страной.

— Ростов — папа. Встречались ли с криминалом в этом городе?

— Нет. Никогда не слышал о бандитской славе Ростова. Два года играл в местной команде и не могу сказать, что чувствовал себя в опасности. Наоборот, ростовчане — самые приветливые люди, которые живут футболом.

Еще четыре года провел в Самаре, поэтому точно скажу: Россия — самая дружелюбная страна, – сказал экс-игрок « » и « ».

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