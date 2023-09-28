Мэттью Бут: «Никогда не слышал о бандитской славе Ростова. Россия — самая дружелюбная страна»

Теги Крылья Советов Ростов Мэттью Бут премьер-лига Россия Футбол

Мэттью Бут не считает Россию криминальной страной.

— Ростов — папа. Встречались ли с криминалом в этом городе?

— Нет. Никогда не слышал о бандитской славе Ростова. Два года играл в местной команде и не могу сказать, что чувствовал себя в опасности. Наоборот, ростовчане — самые приветливые люди, которые живут футболом.

Еще четыре года провел в Самаре, поэтому точно скажу: Россия — самая дружелюбная страна, – сказал экс-игрок «Ростова» и «Крыльев Советов».

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5 комментариев

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Михо
Ростов папа Одесса мама это выражение из начала 20 века, в 90-х и начале нулевых в Ростове было относительно спокойно, криминал конечно был, но меньше чем в Москве и Петербурге
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Доктор Верховцев
— Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть.
+1
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Клирик
Только ночью вокруг строек не ходи))
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Zed_patriot
за Ростовскую братву за верность дело своему
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Бартоломью
Одесса мама. Ростов папа. Самара дочь..
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