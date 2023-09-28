Клопп о 3:1 с «Лестером»: «Не лучшее начало матча – даже наоборот! Я не мог поверить, что «Ливерпуль» не забил в 1-м тайме»
Юрген Клопп оценил волевую победу «Ливерпуля» над «Лестером» (3:1).
«Не лучшее начало матча – даже наоборот! В первом тайме у нас были опасные моменты, и я не мог поверить в то, что мы их не использовали.
«Лестер» – хорошая команда, здорово подготовленная. Мы минута за минутой переворачивали игру и в итоге провели хороший матч, в котором было много небольших историй.
Собослаи удивил тем, насколько быстро влился в команду. Это произошло практически с первой минуты. Он футболист топ-уровня, мастер. Он никогда не останавливается и чему-нибудь учится в каждой игре», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Попал в топ клуб и заиграл сразу же