Клопп о 3:1 с «Лестером»: «Не лучшее начало матча – даже наоборот! Я не мог поверить, что «Ливерпуль» не забил в 1-м тайме»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Лестер Доминик Собослаи Футбол

Юрген Клопп оценил волевую победу «Ливерпуля» над «Лестером» (3:1).

«Не лучшее начало матча – даже наоборот! В первом тайме у нас были опасные моменты, и я не мог поверить в то, что мы их не использовали.

«Лестер» – хорошая команда, здорово подготовленная. Мы минута за минутой переворачивали игру и в итоге провели хороший матч, в котором было много небольших историй.

Собослаи удивил тем, насколько быстро влился в команду. Это произошло практически с первой минуты. Он футболист топ-уровня, мастер. Он никогда не останавливается и чему-нибудь учится в каждой игре», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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3 комментария

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llolishe
У Гравенберха уже два ассиста
Попал в топ клуб и заиграл сразу же
+2
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Andrey Ashhabadskiy
просто поверь
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Салауат Нуралиев
Манся говорит что ему нужно чистое белье
0
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0
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