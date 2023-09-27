Тен Хаг организовал барбекю для игроков и персонала «МЮ» и их семей. Тренер беседовал с родственниками футболистов, для детей организовали развлекательную программу

Эрик тен Хаг пригласил игроков «МЮ» с семьями на барбекю.

По информации Daily Mail, мероприятие состоялось в воскресенье на базе « » в Кэррингтоне. На него были приглашены игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» вместе с семьями. Гостей угощали полезным для здоровья барбекю, а для детей был установлен надувной замок и организована развлекательная программа.

Сообщается, что время праздника тен Хаг беседовал с членами семьи игроков. Мероприятие было запланировано несколько недель назад с целью поощрить усилия, приложенные персоналом и игроками на старте сезона.

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