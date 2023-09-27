Тен Хаг организовал барбекю для игроков и персонала «МЮ» и их семей. Тренер беседовал с родственниками футболистов, для детей организовали развлекательную программу

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг пригласил игроков «МЮ» с семьями на барбекю.

По информации Daily Mail, мероприятие состоялось в воскресенье на базе «Манчестер Юнайтед» в Кэррингтоне. На него были приглашены игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» вместе с семьями. Гостей угощали полезным для здоровья барбекю, а для детей был установлен надувной замок и организована развлекательная программа.

Сообщается, что время праздника тен Хаг беседовал с членами семьи игроков. Мероприятие было запланировано несколько недель назад с целью поощрить усилия, приложенные персоналом и игроками на старте сезона.

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10 комментариев

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Гамаль Хайдаров
проверил кто кого еще избивает, чтоб заранее знать на кого нельзя расчитывать
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Mekanych Red Devil
«…а для детей был установлен надувной замок и организована развлекательная программа, и отдельно для одного капризного ребенка был установлен комп с играми»
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Street Fighter
Ох уж этот тренер-тиран, который унижает своих игроков и создает токсичную атмосферу, по мнению авторитетных школьных умов Sports.ru
+13
-5
+8
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llolishe
Почетинно Челсе тоже организовывал барбекю-результат все знают
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GuruFutbola
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QWertY
Хороший тамада этот Тен Хаг, и конкурсы интересные)
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Ksandvankneshas
Теперь понятно почему МЮ невнятно начал сезон –тен хАг не кормил!
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Усатый КозлоБык ©
Ответ GuruFutbola
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Ахаххахахахах
В душ пошли!!!
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Гамаль Хайдаров
проверил кто кого еще избивает, чтоб заранее знать на кого нельзя расчитывать
Найс рофлишь
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