Тен Хаг организовал барбекю для игроков и персонала «МЮ» и их семей. Тренер беседовал с родственниками футболистов, для детей организовали развлекательную программу
Эрик тен Хаг пригласил игроков «МЮ» с семьями на барбекю.
По информации Daily Mail, мероприятие состоялось в воскресенье на базе «Манчестер Юнайтед» в Кэррингтоне. На него были приглашены игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» вместе с семьями. Гостей угощали полезным для здоровья барбекю, а для детей был установлен надувной замок и организована развлекательная программа.
Сообщается, что время праздника тен Хаг беседовал с членами семьи игроков. Мероприятие было запланировано несколько недель назад с целью поощрить усилия, приложенные персоналом и игроками на старте сезона.
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