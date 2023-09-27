Защитник «ПСЖ» Мендеш выбыл на 4 месяца. Ему предстоит операция на задней поверхности бедра

Теги ПСЖ Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция травмы Нуну Мендеш Здоровье Футбол

Нуну Мендеш не сыграет за «ПСЖ» до конца 2023 года.

Клуб объявил о том, что после углубленного обследования задней поверхности бедра защитника было принято решение отправить его на операцию в Финляндию. Хирургическое вмешательство назначено на пятницу.

Ожидается, что 21-летний португалец пропустит около 4 месяцев.

Мендеш не выходил на поле с 30 апреля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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AnMe
Здоровья!
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+2
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marchellinos
Вот это подстава как доя ПСЖ, так и доя сборной Португалии.
0
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