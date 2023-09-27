Защитник «ПСЖ» Мендеш выбыл на 4 месяца. Ему предстоит операция на задней поверхности бедра

Нуну Мендеш не сыграет за «ПСЖ» до конца 2023 года.

Клуб объявил о том, что после углубленного обследования задней поверхности бедра защитника было принято решение отправить его на операцию в Финляндию. Хирургическое вмешательство назначено на пятницу.

Ожидается, что 21-летний португалец пропустит около 4 месяцев.

не выходил на поле с 30 апреля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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