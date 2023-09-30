«Локомотив» – «Пари НН»: прогноз на матч 30.09.2023, РПЛ

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В субботу, 30 сентября, в матче 10 тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Пари НН». Игра начнется в 14:15 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа «Локомотива» (1.85), «обе забьют» (1.83).

«Локо» в предыдущем туре обыграл действующего чемпиона страны – «Зенит», смогут ли красно-зеленые развить успех? Сыграет ли Сулейманов, к слову, перешедший из «Пари НН» в «Локо» на правах аренды? Как сыграют подопечные Сергея Юрана? Забьет ли Зе Турбо? Ответы на эти вопросы получится узнать, только посмотрев эту игру, ну а наш прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН» поможет сделать осмысленную ставку на этот поединок.

«Локомотив»

 

Красно-зеленые в нынешнем розыгрыше РПЛ сыграли девять матчей, в которых набрали 15 очков. Команда идет на шестом месте, и отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть баллов. Отметим, подопечные Михаила Галактионова выиграли в четырех встречах, в трех матчах сыграли вничью, но при этом потерпели два поражения. «Локо» довольно продуктивен в атаке – 15 голов, что является четвертым результатом в лиге. С пропущенными голами у команды дела обстоят крайне плохо – 14 мячей, это уровень «Факела» и «Сочи», занимающих два последних места в турнирной таблице.

В предыдущих пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

  • 30.08.2023 «Ростов» – «Локомотив» 2:1;
  • 03.09.2023 «Локомотив» – «Балтика» 3:2;
  • 17.09.2023 «Локомотив» – «Оренбург» 0:2;
  • 20.09.2023 «Урал» – «Локомотив» 0:0 (кубковая встреча, в которой «железнодорожники» уступили в серии пенальти);
  • 24.09.2023 «Зенит» – «Локомотив» 1:2.

Если говорить об индивидуальных исполнителях, то отметим Наира Тикнизяна – игрок является лидером команды по количеству забитых голов. Футболист в 13 матчах отличился пятью голами – все мячи были забиты с игры. Что касается ассистентов, то первые две строчки в списке лидеров делят Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Оба отдали по три результативные передачи в 13 играх чемпионата страны.

В игре с «Пари НН» команде не поможет Станислав Магкеев – защитник получил разрыв крестообразной связки, и вернется в строй ориентировочно в январе 2024 года. Также не сыграет и Наир Тикнизян – лучший бомбардир команды в прошлом матче умудрился получить два «горчичника», и теперь будет отбывать наказание до 1 октября этого года.

Коротко поговорим о статистике и фактах:

  • в последних 5 играх «Локомотив» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, а забивает в среднем 1.20 гола за игру;
  • «Локомотив» забивает в 5 из 6 последних матчей против «Пари НН»;
  • «Локомотив» не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Пари НН»;
  • в последних 5 играх «Локомотив» забивает 6 голов, но при этом команда пропускает 7 голов.

Прогноз на матч Оренбург – Зенит

«Пари НН»

 

Нижегородцы соседствуют с «железнодорожниками» в турнирной таблице. Команда идет на седьмом месте в чемпионате, имеет в своем активе 14 очков. Подопечные Юрана выиграли четыре встречи, дважды сыграли вничью, но при этом потерпели три поражения. Отметим, что «Пари НН» забил девять голов, а пропустил восемь мячей. Это средние показатели лиги.

В последних пяти матчах нижегородцы продемонстрировали следующие результаты:

  • 29.08.2023 «Пари НН» – «Краснодар» 0:1;
  • 02.09.2023 «Пари НН» – «Рубин» 2:0;
  • 15.09.2023 «Динамо» – «Пари НН» 1:1;
  • 19.09.2023 «Пари НН» – «Спартак» 0:3;
  • 24.09.2023 «Пари НН» – «Оренбург» 3:1.

Лучшим бомбардиром нижегородцев является Эдгар Севикян. Игрок отличился пятью голами в 13 матчах команды, причем все мячи были забиты с игры. Ну а лучший ассистент Николай Калинский – полузащитник записал на свой счет две результативные передачи в 12 сыгранных матчах.

В лазарете у нижегородцев только один игрок – Дмитрий Тихий, клуб не раскрывает информацию о характере повреждения защитника, естественно, неизвестны и сроки возвращения футболиста на поле. Из-за перебора желтых карточек рискует не сыграть Владислав Карапузов, также под риском дисквалификации и Мамаду Майга. Русланбек Жиянов и Ибрагимхалил Юлдошев получили вызов в сборную, потому, вероятно, не смогут помочь команде в матче с «Локомотивом».

Коротко поговорим о фактах и статистике:

  • в последних 5 играх «Пари НН» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, а забивает 1.20 мяча за матч;
  • «Пари НН» забивает в 5 из 6 последних матчей против «железнодорожников»;

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН»

 

История противостояния команд насчитывает только шесть встреч, в которых «Локомотив» четыре раза обыгрывал своего соперника, а нижегородцы довольствовались ничьей. В последних трех играх были зафиксированы следующие результаты:

  • 01.04.2023 «Пари НН» – «Локомотив», Премьер-Лига, 0:4;
  • 27.11.2022 «Локомотив» – «Пари НН», Кубок России, 3:1;
  • 31.08.2022 «Пари НН» – «Локомотив», Кубок России, 2:0.

Несмотря на турнирное соседство обеих команд, именно «Локомотив» выглядит фаворитом встречи. Команда Галактионова показывает неплохой футбол, и, в целом, имеет все шансы на победу над середняком национального первенства. Впрочем, не все так радужно – «Локо» в нынешнем сезоне показал, что может обыграть фаворита, и уступить середняку чемпионата. Нижегородцы же наверняка выберут оборонительный стиль игры, и будут ловить свой шанс в контратаках. Впрочем, поверим в хозяев поля, и предположим, что «Локомотив» победим. Впрочем, голы будут забиты в ворота обеих команд.

К слову, букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу «Локомотива» коэффициент 1.85, ничья оценена солидными 3.80, а победа нижегородцев котируется еще выше – 4.40. Вариант ставки «обе забьют» оценен в 1.83.

Где смотреть матч Локомотив – Пари НН

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Локомотив – Пари НН
Дата проведения
30 сентября, 14.15, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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