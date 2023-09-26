Оренбург — Зенит: прогноз на матч 30 сентября 2023, МИР Российская Премьер-лига

30 сентября, в субботу, «Оренбург» на своем поле примет петербургский «Зенит» в матче 10-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТБ 2,5.

Оренбург

После почти трети чемпионата оренбургская команда находится в зоне стыковых матчей, занимая тринадцатое место в турнирной таблице и имея в своем активе девять очков.

При этом тремя турами ранее ситуация была гораздо хуже, но благодаря победам над «Сочи» (3:0) и «Локомотивом» (2:0) в Москве, оренбуржцы поправили свое положение.

«Оренбрг» начинал сезон с Иржи Ярошиком на посту главного тренера, но у чеха, который сделал себя имя в России по выступлениям за ЦСКА, явно не вышло, и после разгрома от «Ахмата» (0:4) руководство клуба пошло на смену рулевого. Вместо Ярошика был назначен испанец Давид Деограсия.

При нем «Оренбург» начал с домашней ничьей против ЦСКА (1:1), а затем выдал четыре подряд победы — над «Сочи» и «Локомотивом» в чемпионате и дважды на «Факелом» в Фонбет Кубке России.

Особенно впечатлила победа «Оренбурга» над железнодорожниками в Москве. До 85-й минуты счет был не открыт, но за последние пять минут гости дважды забили и одержали сенсационную победу.

В предыдущем туре беспроигрышная серия Деограсии завершилась — «Оренбург» уступил в Нижнем Новгороде «Пари НН» со счетом 1:3.

При этом гости открыли счет, но команда Сергея Юрана сумела переломить ход встречи.

«Оренбург» в этом сезоне забивает немного — всего 10 голов. При этом у команды нет ярко выраженного бомбардира: эти десять мячей забили сразу восемь футболистов. Лишь два игрока — аргентинец Матиас Перес и Дмитрий Воробьев — забили по два гола.

Прогноз на матч Аль-Ахли – Аль-Иттифак

Зенит

«Зенит» выдал худший старт чемпионата при Сергее Семаке. Петербуржцы непривычно находится не во главе турнирной таблицы, занимая третье место.

В предыдущем туре зенитовцы потерпели уже второе домашнее поражение в сезоне, пропустив решающий гол от «Локомотива» в компенсированное время — 1:2.

После поражения от «Локо» прошла информация, что руководство клуба в лице Александра Медведева устроило разнос игрокам, обвинив их в том, что они не выкладываются полностью. Также после матча тренерский штаб и футболисты сразу же провели командное собрание.

Как «Зенит» будет выправлять ситуацию, будет очень интересно наблюдать. Явно должны играть сильнее Вендел и Клаудиньо, которые забили всего по два мяча.

Единственный к кому, наверное, не может быть претензий, это Маттео Кассьера. Колумбиец, который провалил прошлый сезон, забил в чемпионате уже восемь голов и является лучшим бомбардиром не только своей команды, но и всей лиги.

Оренбург — Зенит: история личных встреч

«Оренбург» часто называют фарм-клубом «Зенита», который является поставщиком очков для петербуржцев. За всю историю команды провели восемь встреч, и в семи из них победа была за сине-бело-голубыми.

Лишь в предыдущем матче «Оренбург» сумел впервые отобрать очки у «Зенита», сыграв дома 2:2. При этом команда Семака уже играл в статусе чемпиона и без ряда ведущих футболистов.

Оренбург — Зенит: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom, естественно, отдает предпочтение гостям: на победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.68, а на успех хозяев поля — 5.04.. Ничья оценивается в 3.98.

«Зенит» должен реабилитироваться за поражение от «Локо» и догонять «Краснодар». Поэтому можно взять победу петербуржцев.

Также команды на двоих должны забить более двух мячей, так что вполне логичной выглядит ставка ТБ 2,5 за 1.71.

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