Где смотреть Локомотив – Пари НН, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 30 сентября

В субботу, 30 сентября, сыграют Локомотив и Пари НН в 10 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Пари НН

Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Локомотив – Пари НН