Где смотреть Локомотив – Пари НН, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 30 сентября
В субботу, 30 сентября, сыграют Локомотив и Пари НН в 10 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Пари НН
- Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.
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