«Без пенальти «Ростов» ничего не может. В том сезоне был фарт и админресурс». Алексей Попов о команде Карпина
Алексей Попов высказался об игре «Ростова» в текущем сезоне.
«Ростов» – очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин. Что можно ждать от команды, когда они цементируют оборону? Конечно, это тяжело.
Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», – сказал бывший игрок «Амкара».
После 9 проведенных туров Мир РПЛ команда Валерия Карпина набрала 9 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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В футбольных кругах ни для кого не секрет, что Карпин согласился продолжать совмещение на условиях суперлояльного судейства.