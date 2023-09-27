«Без пенальти «Ростов» ничего не может. В том сезоне был фарт и админресурс». Алексей Попов о команде Карпина

Теги Ростов Алексей Попов премьер-лига Россия Данила Прохин Виктор Мелехин Футбол

Алексей Попов высказался об игре «Ростова» в текущем сезоне.

«Ростов» – очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин. Что можно ждать от команды, когда они цементируют оборону? Конечно, это тяжело.

Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», – сказал бывший игрок «Амкара». 

После 9 проведенных туров Мир РПЛ команда Валерия Карпина набрала 9 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. 

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35 комментариев

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Кирилл Голивец
Сначала подумал, с чего вдруг об этом размышляет российский голос Формулы-1 и офигел
+20
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Shuller18
Когда говорят, что Ростову ставили много пенальти, у меня один вопрос: а сколько из них было ну прям левых или хотя бы высосанных из пальца?
+29
-16
+13
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Redmi Note9
С зенитом путает
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Денис Давыдов
Ответ Shuller18
Когда говорят, что Ростову ставили много пенальти, у меня один вопрос: а сколько из них было ну прям левых или хотя бы высосанных из пальца?
Около половины
+14
-10
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Сектор Джаза
Админресурс у Ростова! Ахахахаха!!!
+8
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Alexander Norets
Кто это?
+5
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Alina_77
Ответ Сектор Джаза
Админресурс у Ростова! Ахахахаха!!!
Не у Ростова, а у главного тренера сборной
+3
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Wiley Fox
Ответ Shuller18
Когда говорят, что Ростову ставили много пенальти, у меня один вопрос: а сколько из них было ну прям левых или хотя бы высосанных из пальца?
Да больше половины
+6
-3
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phill anselmo
Ответ Чумасик
Прежде чем ржать, вспомни кто является главным тренером одновременно Ростова и сборной. В футбольных кругах ни для кого не секрет, что Карпин согласился продолжать совмещение на условиях суперлояльного судейства.
ты присутствовал при разговоре? прям слышал?
+5
-2
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heache
Ответ Alexander Norets
Кто это?
муж фабричновой
+2
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Alina_77
Ответ Shuller18
Когда говорят, что Ростову ставили много пенальти, у меня один вопрос: а сколько из них было ну прям левых или хотя бы высосанных из пальца?
2 признал КДК, еще 3-4 были очень интересными, например, где Комличенко заплетает ногу и падает, не помню, с кем игра была, но многие эксперты смеялись, плевались, но КДК был непоколебим)))
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riverman1980
Ответ Shuller18
Когда говорят, что Ростову ставили много пенальти, у меня один вопрос: а сколько из них было ну прям левых или хотя бы высосанных из пальца?
С VAR в толкотне в штрафной при желании можно находить поводы для формальных пенальти если не каждую игру, то через игру точно. Что и было в прошлом сезоне.
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Ярик01
Ответ Overkiller
"Плюс в том году был фарт и административный ресурс." УК РФ Статья 128.1. Клевета 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Что то безосновательно утверждающие про админресурс Ростова, про купивший судей Зенит и т.д. совсем забываться стали.
Пиши сразу генпрокурору, зачем копипейстить и ничего не делать
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Baobabb forever
Ответ Кирилл Голивец
Сначала подумал, с чего вдруг об этом размышляет российский голос Формулы-1 и офигел
я вот тоже вспомнил этого Попова, а не горе-футболиста почившего Амкара
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Чумасик
Ответ Recreated
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Какой нафиг бред? Достаточно вспомниь кто является главным тренером одновременно Ростова и сборной.

В футбольных кругах ни для кого не секрет, что Карпин согласился продолжать совмещение на условиях суперлояльного судейства.
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Виталик Украинский
Ответ Shuller18
Когда говорят, что Ростову ставили много пенальти, у меня один вопрос: а сколько из них было ну прям левых или хотя бы высосанных из пальца?
Назначение пенальти - процесс творческий, зависящий от многих, невидимых стороннему взгляду, факторов. Достаточно почитать заключения ЭСК, Петросян отдыхает. Где-то измеряют фол мифическим динамометром, где-то назначают пенальти по факту фола. Кстати, когда ПФК перестали ставить по 5 пенальти, вы скатились на 9 место.
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Чумасик
Ответ Сектор Джаза
Админресурс у Ростова! Ахахахаха!!!
Комментарий удален пользователем
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Чумасик
Ответ Чумасик
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Homelender_666
Ответ Overkiller
А это бессмысленно спрашивать. Отдельный подвид таких неизлечимых экземпляров появился после 18.12.2022. У них "Аргентина купила левые пенки и вообще весь ЧМ". Но ни один не ответил внятно какие пенальти и почему были назначены неверно.
Знатно тебе за правду минусов накидали
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Aleksandr Baskakov
А спртаки с ЦСКА могут 👏👏👏 браво 👍🏻
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Recreated
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Nico Boi
Заголовок для блога "Админресурс Ростова - где он сейчас?"
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