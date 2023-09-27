«Без пенальти «Ростов» ничего не может. В том сезоне был фарт и админресурс». Алексей Попов о команде Карпина

Алексей Попов высказался об игре «Ростова» в текущем сезоне.

« » – очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там и . Что можно ждать от команды, когда они цементируют оборону? Конечно, это тяжело.

Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», – сказал бывший игрок «Амкара».

После 9 проведенных туров Мир команда Валерия Карпина набрала 9 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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