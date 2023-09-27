«Нет теории, как остановить Месси. Нам придется очень хорошо работать и позволить случиться тому, чего хочет Бог». Хавбек «Хьюстона» Эррера об игре против Лео

Эктор Эррера высказался о предстоящей игре против Лионеля Месси.

«Хьюстон Динамо» встретится с « » в финале Открытого кубка США 28 сентября. может пропустить эту игру из-за повреждения.

«Для нас это мотивация – иметь возможность сыграть против него. У меня была возможность играть [против него] много раз, и это мотивирует, ты воодушевлен возможностью победить его.

Зная Херардо [Мартино], они будут ждать, чтобы понять, сможет ли он сыграть или нет. Мы знаем, на что он способен на поле, но мы сосредоточены на себе, на том, что мы сами должны сделать.

Я говорил это много раз: иногда кажется, что он [Месси] не в игре и не находит свободного места, но в тот момент, когда ему дают минимальное пространство, он этим пользуется. Нет никакой теории, как его остановить.

Я думаю, нам придется очень хорошо работать как команде и позволить случиться тому, чего хочет Бог», – сказал полузащитник « ».

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