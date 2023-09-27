«Нет теории, как остановить Месси. Нам придется очень хорошо работать и позволить случиться тому, чего хочет Бог». Хавбек «Хьюстона» Эррера об игре против Лео

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Лионель Месси Эктор Эррера Интер Майами Футбол

Эктор Эррера высказался о предстоящей игре против Лионеля Месси.

«Хьюстон Динамо» встретится с «Интер Майами» в финале Открытого кубка США 28 сентября. Месси может пропустить эту игру из-за повреждения. 

«Для нас это мотивация – иметь возможность сыграть против него. У меня была возможность играть [против него] много раз, и это мотивирует, ты воодушевлен возможностью победить его.

Зная Херардо [Мартино], они будут ждать, чтобы понять, сможет ли он сыграть или нет. Мы знаем, на что он способен на поле, но мы сосредоточены на себе, на том, что мы сами должны сделать. 

Я говорил это много раз: иногда кажется, что он [Месси] не в игре и не находит свободного места, но в тот момент, когда ему дают минимальное пространство, он этим пользуется. Нет никакой теории, как его остановить.

Я думаю, нам придется очень хорошо работать как команде и позволить случиться тому, чего хочет Бог», – сказал полузащитник «Хьюстон Динамо». 

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11 комментариев

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SaH4r.
Ответ Великий Алонсо
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вам девушка надо почаще выходить из дома, может повезёт и познакомитесь с мужчиной, а то меня пугает ваши комментарии и насколько вы деградируете
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
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Так а зачем ему бегать, если он мяч доставляет быстрее куда угодно, кому угодно, откуда угодно? Бегает тот, кто не умеет играть. Тот же Бускетс лучший опорник в истории футбола почти не бегает, потому что пока Каземиры и Канте добегут куда надо, Бускетс уже будет там где надо. Таковы гении.
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Я Гражданин Мира
Ответ Адепт Суперлиги
Так он играть не будет)
Так они его бояться даже на скамейке запасных.
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Денис Ширинов
Сказочный
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Я Гражданин Мира
Ответ Великий Алонсо
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Вы имеете ввиду того Месси который, уничтожил молодого Гвардиола на ЧМ?
Или я ошибаюсь?
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