Защитник «Хьюстона» Эрик Святченко о Месси: «Он воспользуется любой ошибкой – можно проиграть матч за секунду. Нельзя держать его подальше от ворот все 90 минут»

Теги Селтик Кубок США Хьюстон Динамо Барселона Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Эрик Святченко Интер Майами Футбол

Защитник «Хьюстона» Эрик Святченко рассказал, как сдержать Лионеля Месси.

«Хьюстон Динамо» и «Интер Майами» сыграют в финале Открытого Кубка США 28 сентября. Участие Месси в матче в данный момент находится под вопросом – из за повреждения аргентинец не участвовал в тренировке перед игрой.

«Если получится, держать его подальше от ворот, пока продолжается игра, потому что иногда Месси в той роли, которую выполняет сейчас, но также отходит от ворот, чтобы получить мяч. Но, конечно, невозможно делать это в течение 90 минут. Он будет появляться в опасных позициях, чтобы либо отдать голевую передачу, либо нанести удар по воротам. Очень трудно увидеть слабые места. Можно проиграть матч в течение секунды. Он может воспользоваться малейшей ошибкой или недосмотром в команде.

Не сказал бы, что у меня был самый лучший опыт [игры против Месси]. В первой игре против Месси и «Барселоны» «Селтик» проиграл со счетом 0:7!» – сказал датчанин украинского происхождения.

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3 комментария

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Александр Марфидин
Нельзя держать его подальше😂
Спортс вы отмечали весь день что ли?
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ХавиГави_Паратрупер
«При виде Месси надо просто кричать «свят-свят-свят»», подытожил Святченко🤓
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Геннадий Тимченко
просто нужен один защитник уровня Кофрие или в лиги с этим проблема ❓🤔
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