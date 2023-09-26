Защитник «Хьюстона» Эрик Святченко о Месси: «Он воспользуется любой ошибкой – можно проиграть матч за секунду. Нельзя держать его подальше от ворот все 90 минут»

Защитник «Хьюстона» Эрик Святченко рассказал, как сдержать Лионеля Месси.

« » и « » сыграют в финале Открытого Кубка США 28 сентября. Участие Месси в матче в данный момент находится под вопросом – из за повреждения аргентинец не участвовал в тренировке перед игрой.

«Если получится, держать его подальше от ворот, пока продолжается игра, потому что иногда Месси в той роли, которую выполняет сейчас, но также отходит от ворот, чтобы получить мяч. Но, конечно, невозможно делать это в течение 90 минут. Он будет появляться в опасных позициях, чтобы либо отдать голевую передачу, либо нанести удар по воротам. Очень трудно увидеть слабые места. Можно проиграть матч в течение секунды. Он может воспользоваться малейшей ошибкой или недосмотром в команде.

Не сказал бы, что у меня был самый лучший опыт [игры против Месси]. В первой игре против Месси и «Барселоны» « » проиграл со счетом 0:7!» – сказал датчанин украинского происхождения.

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