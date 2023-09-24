Индзаги о 5 победах «Интера» в 5 матчах Серии А: «Меня интересует команда, а не личная слава»

Симоне Индзаги заявил, что его не интересует личная слава в «Интере».

Миланцы обыграли «Эмполи» (1:0) в матче Серии А. Команда выиграла первые пять туров в четвертый раз в своей истории

«Меня не очень интересует личная слава. Меня больше интересует команда.

Нам противостоял «Эмполи», который дебютировал под руководством нового тренера и был полон решимости изменить ситуацию.

Наверное, нам следовало обеспечить результат раньше, учитывая все голевые моменты, которые у нас были, потому что в конце игры получилось немного тревожно, особенно с учетом травмы Арнаутовича, в результате которой у нас осталось 10 человек на поле.

Травма Марко – негативная новость, он почувствовал боль в мышцах и пропустит некоторое время. Жаль, он очень важный игрок и хорошо вписался в команду», – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

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