Роналдо женился в третий раз – на 33-летней бразильской модели Селине Локс. Экс-форварду «Реала» и «Барсы» 47 лет

47-летний Роналдо женился в третий раз.

Супругой экс-нападающего «Реала», «Барселоны» и сборной Бразилии стала 33-летняя бразильская модель Селина Локс. Церемония бракосочетания состоялась на Ибице.

Отметим, что брак с Селиной Локс стал для Роналдо третьим – до этого бразилец был женат на футболистке Милене Домингес и актрисе Марии Беатрис Антони.

Фото: instagram.com/celinalocks

Роналдо покрестился в 46 лет: «Вера – фундаментальная часть моей жизни. Чувствую себя возрожденным как дитя Божье, буду следовать путем добра»

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