Роналдо женился в третий раз – на 33-летней бразильской модели Селине Локс. Экс-форварду «Реала» и «Барсы» 47 лет

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Роналдо Ла Лига светская хроника девушки и спорт Футбол

47-летний Роналдо женился в третий раз.

Супругой экс-нападающего «Реала», «Барселоны» и сборной Бразилии стала 33-летняя бразильская модель Селина Локс. Церемония бракосочетания состоялась на Ибице.

Отметим, что брак с Селиной Локс стал для Роналдо третьим – до этого бразилец был женат на футболистке Милене Домингес и актрисе Марии Беатрис Антони.

Фото: instagram.com/celinalocks

Роналдо покрестился в 46 лет: «Вера – фундаментальная часть моей жизни. Чувствую себя возрожденным как дитя Божье, буду следовать путем добра»

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18 комментариев

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Отец Абду
Хет трик в 47 - минуте:)

Одним словом феноменальной форвард, забивает всем подряд!
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Владимир Туаев
Ответ Великий Алонсо
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Ты просто с минусов кайфуешь что-ли? Что за комменты?
+7
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Hitgoe Himgob
Ответ rigobersong
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С утра вам тяжело будет. Хотя может вы и не останавливаетесь
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Hitgoe Himgob
Ответ Владимир Туаев
Ты просто с минусов кайфуешь что-ли? Что за комменты?
Мазохистов никто не отменял
+1
0
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Vitality99
Красавчик зубастик,легенда футбола
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Амин Чич
А мы все помним его первую невесту на трибунах ЧМ-1998 и несчастливая серьга в ухе Зубастика которая эта невеста подарила ему перед финалом (((
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Александр Александрович
Лучший !
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oberkorn
Прёт его на блондинок
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Александр Великий
Ответ Великий Алонсо
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Иди в душ, к своему так себе роналду
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