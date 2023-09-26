Роналдо женился в третий раз – на 33-летней бразильской модели Селине Локс. Экс-форварду «Реала» и «Барсы» 47 лет
47-летний Роналдо женился в третий раз.
Супругой экс-нападающего «Реала», «Барселоны» и сборной Бразилии стала 33-летняя бразильская модель Селина Локс. Церемония бракосочетания состоялась на Ибице.
Отметим, что брак с Селиной Локс стал для Роналдо третьим – до этого бразилец был женат на футболистке Милене Домингес и актрисе Марии Беатрис Антони.
Фото: instagram.com/celinalocks
Роналдо покрестился в 46 лет: «Вера – фундаментальная часть моей жизни. Чувствую себя возрожденным как дитя Божье, буду следовать путем добра»
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Одним словом феноменальной форвард, забивает всем подряд!