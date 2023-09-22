Александр Дюков: «По-человечески мне жаль Рубиалеса. Отношусь к нему с большим уважением»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига РФС Федерация футбола Испании Александр Дюков сборная Испании жен ТАСС Дженнифер Эрмосо Футбол

Александр Дюков сказал, что ему по-человечески жаль Луиса Рубиалеса.

«Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании.

Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль», – сказал президент РФС.

Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.

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7 комментариев

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Тиджани Бабангида
Рубиалес был довольно спорным руководителем испанского футбола и попал под каток новых «европейских ценностей».
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Катя_СПб
Ответ Тиджани Бабангида
Рубиалес был довольно спорным руководителем испанского футбола и попал под каток новых «европейских ценностей».
Спорный он руководитель или нет вопрос спорный )) Ну а то, что попал под каток бесспорно.
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tankist231
Да любой русский понимает что это жесть к рубиалесу из-за какого то поцелуя, она даже пощёчину не дала, улыбалась, довольная была, такое только на западе возможно, такой кипишь поднять
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Михаил Опякин
Тренер, тренер, у нас в команде голубой? Кто???? Поцелуешь, скажу.
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Marcus-light
Ответ Тиджани Бабангида
Рубиалес был довольно спорным руководителем испанского футбола и попал под каток новых «европейских ценностей».
Идея в том, что западный извращённый либерализм всегда катком переедет дурака. А у нас Ротенберг всех переедет, если надо.
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