Александр Дюков: «По-человечески мне жаль Рубиалеса. Отношусь к нему с большим уважением»
Александр Дюков сказал, что ему по-человечески жаль Луиса Рубиалеса.
«Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании.
Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль», – сказал президент РФС.
Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.
10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.
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