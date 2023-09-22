Александр Дюков: «По-человечески мне жаль Рубиалеса. Отношусь к нему с большим уважением»

Александр Дюков сказал, что ему по-человечески жаль Луиса Рубиалеса.

«Я знаю , отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в .

Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль», – сказал президент .

Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку . Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.

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