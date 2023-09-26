«Время Дзюбы проходит. Он потерял многие качества и сейчас может только бросать слова». Белоус о форварде
Юрий Белоус считает, что время форварда «Локомотива» Артема Дзюбы проходит.
«Время Дзюбы проходит. Галактионов говорит, что Артем полезен, но он потерял многие качества, которые были у него лет пять назад. Сейчас он может только бросать слова, не совсем правильные.
Не хочу комментировать его шоу в интернете, но концентрацию на футболе он потерял», — сказал бывший вице-президент «Локомотива».
«Семак? А кто это?» Дзюба разжигает конфликт после победы в Петербурге
Это белоголубое зло - бремя народов Средиземья.
Он потерял многие качества? - не без этого
И все равно, на данном этапе, Локо с Дзюбой будет бороться за медали , а без Дзюбы болтаться где то в середине.