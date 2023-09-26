«Время Дзюбы проходит. Он потерял многие качества и сейчас может только бросать слова». Белоус о форварде

Теги Локомотив Артем Дзюба Юрий Белоус премьер-лига Россия Футбол

Юрий Белоус считает, что время форварда «Локомотива» Артема Дзюбы проходит.

«Время Дзюбы проходит. Галактионов говорит, что Артем полезен, но он потерял многие качества, которые были у него лет пять назад. Сейчас он может только бросать слова, не совсем правильные.

Не хочу комментировать его шоу в интернете, но концентрацию на футболе он потерял», — сказал бывший вице-президент «Локомотива».

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17 комментариев

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Алексей Ненахов
Дзюба как игрок хорош , но человек он мерзкий , так к Семаку относиться нельзя чисто из человеческих отношений,жаль он этого не понимает и вряд ли когда нибудь поймёт.
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Алекс 777
в матче с зенитом он конечно запорол момент эпично. как старая бабка с мячем возился.
+7
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Bul.Bul
Проходит? Да оно уже прошло безвозвратно
+7
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13ыйРычагЛапорты
Легенда. Жаль не получилось выиграть ЗМ
+4
0
+4
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lokochamp
"Время эльфов прошло, мой народ покидает эти берега. К кому ты обратишься, когда мы уйдём?"....
Это белоголубое зло - бремя народов Средиземья.
+4
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Сергей Жарковский
Дзюба - стоп-кран в железнодорожном вагоне Локомотива.
+3
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Сибирский литовец
Ответ Сергей Жарковский
Дзюба - стоп-кран в железнодорожном вагоне Локомотива.
кондуктор нажми на тормоза!)
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Зелёный гопник
Потерял многие качества, но его правая рука самая быстрая на диком западе 😄
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Сергей Гаряшин
Ответ Алексей Ненахов
Дзюба как игрок хорош , но человек он мерзкий , так к Семаку относиться нельзя чисто из человеческих отношений,жаль он этого не понимает и вряд ли когда нибудь поймёт.
А вы знаете,что между ими,может конфликт,не просто же так он на него гонит,да и вообще странно судить о человеке,зная его из сми
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Заяцволк
Время проходит, но камера, кровать и рука всё те же, поэтому ожидаем новых шедевров !
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Сергей Гаряшин
А вы знаете,что между ими,может конфликт,не просто же так он на него гонит,да и вообще странно судить о человеке,зная его из сми
причем тут СМИ если он сам на пустом месте перед всей страной ведёт себя мягко говоря как то что не тонет ... или ты думаешь люди не видят и не понимают ... все мы люди и у всех есть неприятные жизненные ситуации, но когда вся твоя карьера строится на этом ... такое себе
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Ызяя
Ответ Алекс 777
в матче с зенитом он конечно запорол момент эпично. как старая бабка с мячем возился.
Время Дзюбы проходит? - без сомнения.
Он потерял многие качества? - не без этого

И все равно, на данном этапе, Локо с Дзюбой будет бороться за медали , а без Дзюбы болтаться где то в середине.
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Dmitry_1986
Дзюба как игрок кончился давно. Он может на эмоциях держать небольшой отрезок, как это было при переходе в Локомотив, но на дистанции его средний уровень очень давно средний, даже по меркам РФПЛ. Именно по этому, его убрали из Зенита, амбиций море, как и слов, а вот средний уровень по сезону давно не торт. Да и в Питере уже нет Халка, который с этим столбом периодически в ,, свояка,, играл. Ну а держать это воняющую бомбу на скамейке запасных, это значит рано или поздно получить взрыв внутри коллектива.... Да и в игре с нами, рукаку выключили на все 100,хоть он и был на эмоциях, но сам Локомотив был очень хорош. Наказали нас по делу, очень многим в команде нужно снять корону с головы и меньше говорить, а больше на поле делать и доказывать, что они те, кем сами себя считают за счёт КПД, а не болтовни. А то один вечно к судьям обращается, но при этом креатива ноль, половина обрезов, второй мяч из аута выбросить не в состоянии через 5 минут после выхода на поле.....
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей Гаряшин
А вы знаете,что между ими,может конфликт,не просто же так он на него гонит,да и вообще странно судить о человеке,зная его из сми
Единственный человек у которого конфликт с Карпиным , Эмери ,Манчини ,Семаком , тут значит проблема не в тренерах а личности Дзюбы
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Potomok Budulaya
грязные слова чище.
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Artemij Matroskin
Ответ lokochamp
"Время эльфов прошло, мой народ покидает эти берега. К кому ты обратишься, когда мы уйдём?".... Это белоголубое зло - бремя народов Средиземья.
😊👍
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Олег Сагайдачный
Ответ Зелёный гопник
Потерял многие качества, но его правая рука самая быстрая на диком западе 😄
Боливар двоих невывезет.
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