«Время Дзюбы проходит. Он потерял многие качества и сейчас может только бросать слова». Белоус о форварде

Юрий Белоус считает, что время форварда «Локомотива» Артема Дзюбы проходит.

«Время Дзюбы проходит. Галактионов говорит, что полезен, но он потерял многие качества, которые были у него лет пять назад. Сейчас он может только бросать слова, не совсем правильные.

Не хочу комментировать его шоу в интернете, но концентрацию на футболе он потерял», — сказал бывший вице-президент « ».

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