Джуд Беллингем пропустил тренировку «Реала».

Хавбека « » беспокоят проблемы с желудком, сообщает As.

Напомним, через 2 дня – в воскресенье – «Реалу» предстоит дерби с « » в рамках .

Каррагер о Беллингеме: «Он захочет в АПЛ, что может быть лучше «Ливерпуля», 6-кратного обладателя ЛЧ?» Анри ответил: «Он играет за команду, у которой 14 побед»

Беллингем забил 6 голов за 6 игр в «Реале». Половина из них – после 80-й минуты

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