Беллингем пропустил тренировку «Реала» из-за проблем с желудком. Дерби с «Атлетико» – через 2 дня
Джуд Беллингем пропустил тренировку «Реала».
Хавбека «Реала» беспокоят проблемы с желудком, сообщает As.
Напомним, через 2 дня – в воскресенье – «Реалу» предстоит дерби с «Атлетико» в рамках Ла Лиги.
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