Беллингем пропустил тренировку «Реала» из-за проблем с желудком. Дерби с «Атлетико» – через 2 дня

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем пропустил тренировку «Реала».

Хавбека «Реала» беспокоят проблемы с желудком, сообщает As.

Напомним, через 2 дня – в воскресенье – «Реалу» предстоит дерби с «Атлетико» в рамках Ла Лиги.

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26 комментариев

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JENNINGS
Шаурму надо брать в проверенных местах, Джуд!
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Очки Дани Алвеса
Сожрал всех соперников на ужин, вот и страдает.
+32
-6
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Zemanuha
Сообщают он завтра будет тренироваться в обычном режиме.
+10
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Мукунку хороший
Ответ Zemanuha
Сообщают он завтра будет тренироваться в обычном режиме.
Смекта выручит!
+7
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Ansu Fati
Против Атлетико тепловая карта будет как у Де Рона
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Церебральный Сортировщик
Ответ GuruFutbola
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Ну ты по жизни обдристанный)
+7
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John Brocnar
Ответ Батя Ригобера
А в моей великой Барсе радовался бы каждому прожитому дню
Завести целый аккаунт чтоб так банально и не смешно шутить. Мдаа...
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Бене Гессерит
Игрок одной недели
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Koulmann
Главное, успеть восстановиться до 80й минуты матча!
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Alisher Buranov
Тут точно без южноамериканских шаманов не обошлось. Свалили единственную боевую единицу. Остальные так себе.
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Дзмітрый Фарботка
Белингем и с поносом сильнее любого полузащитника АТМД на сегодняшний день
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Зизуха
недоперепил
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Andrey Yaroslavtsev
Провокация. Что-то подсыпали. )
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