Винисиус вернулся в общую группу «Реала» после гастроэнтерита – он сыграет с «Лас-Пальмасом» в среду. Восстановление Гюлера продлится дольше
Винисиус Жуниор сможет принять участие в ближайшем матче «Реала».
Вингер «Реала» пропустил воскресный матч 6-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:3) из-за гастроэнтерита. Винисиус не играл с 25 августа после травмы, полученной в матче с «Сельтой».
Как сообщает Marca, в понедельник бразилец тренировался в общей группе «Реала». Ожидается, что Винисиус будет включен в заявку на матч против «Лас-Пальмаса» в эту среду.
В общей группе также тренировался Арда Гюлер, восстанавливающийся после травмы мениска. Однако 18-летний полузащитник не примет участия в ближайших матчах, поскольку клубные врачи не намерены торопиться с его восстановлением.
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