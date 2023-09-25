Винисиус вернулся в общую группу «Реала» после гастроэнтерита – он сыграет с «Лас-Пальмасом» в среду. Восстановление Гюлера продлится дольше

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Лас-Пальмас Винисиус Жуниор Здоровье Арда Гюлер Футбол

Винисиус Жуниор сможет принять участие в ближайшем матче «Реала».

Вингер «Реала» пропустил воскресный матч 6-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:3) из-за гастроэнтерита. Винисиус не играл с 25 августа после травмы, полученной в матче с «Сельтой».

Как сообщает Marca, в понедельник бразилец тренировался в общей группе «Реала». Ожидается, что Винисиус будет включен в заявку на матч против «Лас-Пальмаса» в эту среду.

В общей группе также тренировался Арда Гюлер, восстанавливающийся после травмы мениска. Однако 18-летний полузащитник не примет участия в ближайших матчах, поскольку клубные врачи не намерены торопиться с его восстановлением.

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9 комментариев

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Fan of Sport
Винисиус это единственный игрок Реала, который реально может сам себе создать момент из ничего. В принципе таких игроков в современном футболе очень мало.
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Gon3a1e5@mail.ru
Скорее бы на гюллера посмотреть в составе
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Tyrone Woodley
Единственная хорошая новость за последние дни
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corazón blanco
Ответ Fan of Sport
Винисиус это единственный игрок Реала, который реально может сам себе создать момент из ничего. В принципе таких игроков в современном футболе очень мало.
А ведь еще года два назад никто бы так не подумал. Винисиус- именно как футболист очень прибавил, у него очень неплохая статистика, заметен большой прогресс в завершающей стадии, стал менее эгоистичным игроком, образовал отличную связку с Каримом. Но Карим ушел и теперь ему нужно примерять на себя роль главного лидера ( по крайней мере атаки) и надеюсь, что он с этим справится.
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