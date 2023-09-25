Винисиус вернулся в общую группу «Реала» после гастроэнтерита – он сыграет с «Лас-Пальмасом» в среду. Восстановление Гюлера продлится дольше

Винисиус Жуниор сможет принять участие в ближайшем матче «Реала».

Вингер «Реала» пропустил воскресный матч 6-го тура против «Атлетико» (1:3) из-за гастроэнтерита. Винисиус не играл с 25 августа после травмы, полученной в матче с «Сельтой».

Как сообщает Marca, в понедельник бразилец тренировался в общей группе « ». Ожидается, что будет включен в заявку на матч против « » в эту среду.

В общей группе также тренировался , восстанавливающийся после травмы мениска. Однако 18-летний полузащитник не примет участия в ближайших матчах, поскольку клубные врачи не намерены торопиться с его восстановлением.

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