Тебас о том, кто выиграет Ла Лигу: «Я болею за «Реал», но давно утратил фанатизм. Я бы хотел, чтобы у чемпиона было меньше 90 очков – это бы говорило о конкуренции в лиге»
Хавьер Тебас высказался о борьбе за чемпионство в Испании.
Президент Ла Лиге ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, станет чемпионом страны в этом сезоне.
«Это сложно. Я болею за мадридский «Реал», но давным-давно утратил свой фанатизм.
Я бы хотел, чтобы у чемпиона было меньше 90 очков. Если бы у победителя было от 85 до 90 баллов, это бы свидетельствовало о конкуренции в лиге. Тогда было бы необходимо набрать много очков, чтобы сохранить прописку, много очков, чтобы стать четвертым... Это делает лигу более конкурентной», – сказал Тебас в эфире Movistar+.
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нам же фанатики Кринжа доказывали, что Тебас фан Барсы 😂😂