Тебас о том, кто выиграет Ла Лигу: «Я болею за «Реал», но давно утратил фанатизм. Я бы хотел, чтобы у чемпиона было меньше 90 очков – это бы говорило о конкуренции в лиге»

Хавьер Тебас высказался о борьбе за чемпионство в Испании.

Президент Ла Лиге ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, станет чемпионом страны в этом сезоне.

«Это сложно. Я болею за мадридский « », но давным-давно утратил свой фанатизм.

Я бы хотел, чтобы у чемпиона было меньше 90 очков. Если бы у победителя было от 85 до 90 баллов, это бы свидетельствовало о конкуренции в лиге. Тогда было бы необходимо набрать много очков, чтобы сохранить прописку, много очков, чтобы стать четвертым... Это делает лигу более конкурентной», – сказал в эфире Movistar+.

Тебас о Ла Лиге как о «турнире двух команд»: «Сити» выигрывал АПЛ в 5 из 6 последних сезонов и набрал 100 очков в одном из них. У нас побеждали «Реал», «Барса» и «Атлетико»

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