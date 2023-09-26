Тебас о том, кто выиграет Ла Лигу: «Я болею за «Реал», но давно утратил фанатизм. Я бы хотел, чтобы у чемпиона было меньше 90 очков – это бы говорило о конкуренции в лиге»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас высказался о борьбе за чемпионство в Испании.

Президент Ла Лиге ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, станет чемпионом страны в этом сезоне. 

«Это сложно. Я болею за мадридский «Реал», но давным-давно утратил свой фанатизм.

Я бы хотел, чтобы у чемпиона было меньше 90 очков. Если бы у победителя было от 85 до 90 баллов, это бы свидетельствовало о конкуренции в лиге. Тогда было бы необходимо набрать много очков, чтобы сохранить прописку, много очков, чтобы стать четвертым... Это делает лигу более конкурентной», – сказал Тебас в эфире Movistar+.

Тебас о Ла Лиге как о «турнире двух команд»: «Сити» выигрывал АПЛ в 5 из 6 последних сезонов и набрал 100 очков в одном из них. У нас побеждали «Реал», «Барса» и «Атлетико»

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27 комментариев

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Станислав Л
без фанатизма дискву Леве 3 матча за трогание своего носа, Неймару 4 за апплодисменты
+41
-7
+34
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Zed_patriot
Ахаха
нам же фанатики Кринжа доказывали, что Тебас фан Барсы 😂😂
+40
-12
+28
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бек саидов
Ответ Станислав Л
без фанатизма дискву Леве 3 матча за трогание своего носа, Неймару 4 за апплодисменты
Без фанатизма отменить красную Вини пуха , который ударил в лицо соперника
+29
-5
+24
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Ебздрогыч
Президент лиги, открыто болеющий за один клуб - однако ж. Но он хотя бы честно об этом говорит. У нас президент лиги тоже болеет за один клуб, но молчит при этом
+20
-9
+11
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Константин Юрьевич
какие еще нужны доказательсва что табасито помогает своим шныркам???
+22
-12
+10
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denisques
как, каааак после таких фраз человек продолжает быть президентом Ла Лиги, мир совсем сошел с ума?
+12
-3
+9
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Все знают, что Тебас глор реала. Только ошалелые роман и его ботоферма доказывают обратное. И чудесным образом, ффп Тебаса душит всех и благоволит Реалу - только даже это не помогает. Раз в 5 лет берут чемпионат.
+15
-8
+7
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Кашшай Чакырович
Просто это такой позор, у меня даже знакомые, которые болеют за Баварию, Ювентус они все за Барсу, потому что она борется с этим судейским злом реаль вардридом !
+13
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+7
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Квадратное личико
Ответ Константин Юрьевич
какие еще нужны доказательсва что табасито помогает своим шныркам???
Полтысячи минусов от мадриботов за неудобную правду этому господину!
+7
-4
+3
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Станислав Л
Ответ бек саидов
Без фанатизма отменить красную Вини пуха , который ударил в лицо соперника
точно, забыл дописать, спасибо
+6
-3
+3
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Квадратное личико
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Все знают, что Тебас глор реала. Только ошалелые роман и его ботоферма доказывают обратное. И чудесным образом, ффп Тебаса душит всех и благоволит Реалу - только даже это не помогает. Раз в 5 лет берут чемпионат.
О, братан, это ты погорячился, конечно. За упоминание в негативном ключе фермы Романа можно и в бан отправиться.
+4
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Vatikan
У нас вообще 60 и плевать на количество матчей)
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aslvowk@mail.ru
ЛаЛигой должен управлять человек, болеющий за аутсайдеров, а не фан Реала. Это позор. Многие годы постоянный судейский произвол против Барсы.
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Glukinho
Ответ Ебздрогыч
Президент лиги, открыто болеющий за один клуб - однако ж. Но он хотя бы честно об этом говорит. У нас президент лиги тоже болеет за один клуб, но молчит при этом
он такой же человек, как и ты
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ts_vlad
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Вы Барсаглоры, всех купили... Судей, ВАРы, даже суды устрайваете потом на своих каналах... Что там говорить если президент Ла Лиги за Барселону болеет... И вы ещё скажете что вы стали чемпионами??? КАК НЕ СТЫДНО??? Ну чё мадридисты, это было бы так если б Тебас болел за Барсу????
Только вот Мадрид голосовал против этого президента, а Барселона за.
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