Балотелли о Моуринью: «Тренер, который всегда побеждает. Жозе харизматичен, он излучает спортивную злость, но не зацикливается на тактике. Он выявлял в нас и лучшее, и худшее»

Теги Интер Рома Роберто Манчини Жозе Моуринью серия А Италия высшая лига Турция Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли высказался о работе с Жозе Моуринью.

«Он никогда не был тренером с отличной игрой. Жозе харизматичен, он излучает напористость и спортивную злость.

У него есть свои собственные представления об игре, но он не слишком зацикливается на тактике. У него особый характер. Из-за него я порой умирал со смеху. Иногда также были стычки, но он мотивировал вас. Он выявлял в нас и лучшее, и худшее.

Я играл в «Интере» с 25 феноменальными игроками. Моуринью пришел в «Рому» и выиграл Лигу конференций, он тренер, который всегда побеждает. И это то, что вы должны иметь в виду. Нельзя постоянно совершать нападки на Моуринью – он неуязвим.

У Манчини тоже был хороший состав в «Интере», но он не выигрывал так, как Моуринью», – сказал Балотелли, выступающий за «Адана Демирспор», в интервью TvPlay.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avenaro
Ответ King_X
То, что не зацикливается на тактике - новость удивляющая Сколько видосов было, вроде он прям подробно разбирал + даже индивидуально игру соперников (того же Погба, примеру, когда в ТТХ был Жозе)
Марио просто ни одной установки не слушал. История про матч с Рубином о многом говорит 😆
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
То, что не зацикливается на тактике - новость удивляющая

Сколько видосов было, вроде он прям подробно разбирал + даже индивидуально игру соперников (того же Погба, примеру, когда в ТТХ был Жозе)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо - лучший тренер XXI века
ну это спорно
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зизуха
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо - лучший тренер XXI века
не спеши, 21 век только начинается, Мостовой на подходе
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Великий Моуриньо - лучший тренер XXI века
+16
-12
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Зизуха
не спеши, 21 век только начинается, Мостовой на подходе
Огромная угроза
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joey Ramone
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо - лучший тренер XXI века
Неоспоримо+
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
utsh44psmr
«Он в футбол никогда не играл!»
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Тезис о том, что он всегда побеждает - весьма спорный. Завалов у него не меньше, чем побед.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Не всегда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
А вот Мостовой говорит, надо чеканить уметь и в футбол играть в прошлом и победы придут сами 🤷🏻‍♂️ кому верить?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
Жозе ещё живой?))) топ тренер тренеруют середняк из среднего чемпионата ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юджин младший
Мауру надо отдать должное. Не побоялся идти в среднюю Рому. Хотя мог пожинать плоды и ждать лучшую команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо - лучший тренер XXI века
А кто тогда Анч,Пеп,Клопп?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо - лучший тренер XXI века
Один из лучших. Но его время прошло. Причем еще в Манчестере. Уже тогда его методы не работали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen_Hazard
Ответ Avenaro
Марио просто ни одной установки не слушал. История про матч с Рубином о многом говорит 😆
Don’t touch anybody, Mario please
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий