Балотелли о Моуринью: «Тренер, который всегда побеждает. Жозе харизматичен, он излучает спортивную злость, но не зацикливается на тактике. Он выявлял в нас и лучшее, и худшее»

Марио Балотелли высказался о работе с Жозе Моуринью.

«Он никогда не был тренером с отличной игрой. Жозе харизматичен, он излучает напористость и спортивную злость.

У него есть свои собственные представления об игре, но он не слишком зацикливается на тактике. У него особый характер. Из-за него я порой умирал со смеху. Иногда также были стычки, но он мотивировал вас. Он выявлял в нас и лучшее, и худшее.

Я играл в «Интере» с 25 феноменальными игроками. Моуринью пришел в «Рому» и выиграл Лигу конференций, он тренер, который всегда побеждает. И это то, что вы должны иметь в виду. Нельзя постоянно совершать нападки на – он неуязвим.

У Манчини тоже был хороший состав в « », но он не выигрывал так, как Моуринью», – сказал , выступающий за « », в интервью TvPlay.

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