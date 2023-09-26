Балотелли о Моуринью: «Тренер, который всегда побеждает. Жозе харизматичен, он излучает спортивную злость, но не зацикливается на тактике. Он выявлял в нас и лучшее, и худшее»
Марио Балотелли высказался о работе с Жозе Моуринью.
«Он никогда не был тренером с отличной игрой. Жозе харизматичен, он излучает напористость и спортивную злость.
У него есть свои собственные представления об игре, но он не слишком зацикливается на тактике. У него особый характер. Из-за него я порой умирал со смеху. Иногда также были стычки, но он мотивировал вас. Он выявлял в нас и лучшее, и худшее.
Я играл в «Интере» с 25 феноменальными игроками. Моуринью пришел в «Рому» и выиграл Лигу конференций, он тренер, который всегда побеждает. И это то, что вы должны иметь в виду. Нельзя постоянно совершать нападки на Моуринью – он неуязвим.
У Манчини тоже был хороший состав в «Интере», но он не выигрывал так, как Моуринью», – сказал Балотелли, выступающий за «Адана Демирспор», в интервью TvPlay.
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Сколько видосов было, вроде он прям подробно разбирал + даже индивидуально игру соперников (того же Погба, примеру, когда в ТТХ был Жозе)