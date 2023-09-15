Балотелли вернулся в «Адана Демирспор», расторгнув контракт с «Сьоном»

Теги сборная Италии по футболу серия А Италия Сьон высшая лига Швейцария высшая лига Турция трансферы Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли вернулся в «Адана Демирспор».

Форвард заключил с турецким клубом контракт сроком на год с опцией продления еще на один.

Перед этим он расторг договор с «Сьоном», к которому присоединился в августе 2022 года.

За «Адана Демирспор» с 2021 по 2022 год итальянец провел 33 игры в чемпионате Турции и забил 18 голов.

За «Сьон» Марио забил 6 голов в 19 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Хан Сахан
Сердце Аданы, диспетчер Аданы
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Я хотел как лучше
Ответ rigobersong
Странно, что легенду футбола в СА не зовут:)
Когда-то он был известный игрок.
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