Балотелли вернулся в «Адана Демирспор», расторгнув контракт с «Сьоном»

Марио Балотелли вернулся в «Адана Демирспор».

Форвард заключил с турецким клубом контракт сроком на год с опцией продления еще на один.

Перед этим он расторг договор с « », к которому присоединился в августе 2022 года.

За « » с 2021 по 2022 год итальянец провел 33 игры в чемпионате Турции и забил 18 голов.

За «Сьон» Марио забил 6 голов в 19 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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