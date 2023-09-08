Марио Балотелли: «Уровень футбола в Турции едва ли не выше, чем в Серии А»

Теги серия А Италия высшая лига Турция Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли высоко оценил уровень турецкого футбола.

«В прошлом году я посмотрел несколько матчей Серии А и сравнил их с играми в Турции.

Сейчас уровень в Турции едва ли не выше, чем в Серии А. В Серии А не плохой чемпионат, просто уровень других лиг растет», – заявил итальянский форвард.

До перехода в «Сьон» Балотелли играл в турецкой Суперлиге. В сезоне-21/22 он забил 19 голов и отдал 6 ассистов за «Адана Демирспор». 

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13 комментариев

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Михаил1970
Это Балотелли еще в РПЛ не играл.
+7
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JENNINGS
Ответ Михаил1970
Это Балотелли еще в РПЛ не играл.
В ФНЛ
+2
0
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EKSPERT
Ответ che kaif
Все верно что там что там играют 37 летние на высоком уровне.единственный плюс серии это громкие имена клубов от бывалых времен
Ну и какой клуб из Турции выходил в финал Лиги чемпионов.
Да даже до полуфинала лиги конференций,чего ушь там
+2
0
+2
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che kaif
Все верно что там что там играют 37 летние на высоком уровне.единственный плюс серии это громкие имена клубов от бывалых времен
+2
-2
0
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Данил Перетятко
Да, да. А ещё уровень футбола в СА лучше АПЛ
+1
-1
0
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Barsa! bolshe chem klub
каждый Балотели хвалит своё болото!

Для кого то лига СА стал лучшим пристанищем.
Для кого то МЛС или Кипр... так и живём
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laudrup
Ага. А первенство бани, почти, как АПЛ. Где играет, то и хвалит.
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