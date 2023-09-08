Марио Балотелли: «Уровень футбола в Турции едва ли не выше, чем в Серии А»
Марио Балотелли высоко оценил уровень турецкого футбола.
«В прошлом году я посмотрел несколько матчей Серии А и сравнил их с играми в Турции.
Сейчас уровень в Турции едва ли не выше, чем в Серии А. В Серии А не плохой чемпионат, просто уровень других лиг растет», – заявил итальянский форвард.
До перехода в «Сьон» Балотелли играл в турецкой Суперлиге. В сезоне-21/22 он забил 19 голов и отдал 6 ассистов за «Адана Демирспор».
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Да даже до полуфинала лиги конференций,чего ушь там
Для кого то лига СА стал лучшим пристанищем.
Для кого то МЛС или Кипр... так и живём