Марио Балотелли: «Уровень футбола в Турции едва ли не выше, чем в Серии А»

Марио Балотелли высоко оценил уровень турецкого футбола.

«В прошлом году я посмотрел несколько матчей Серии А и сравнил их с играми в Турции.

Сейчас уровень в Турции едва ли не выше, чем в Серии А. В Серии А не плохой чемпионат, просто уровень других лиг растет», – заявил итальянский форвард.

До перехода в «Сьон» Балотелли играл в турецкой Суперлиге. В сезоне-21/22 он забил 19 голов и отдал 6 ассистов за «Адана Демирспор».

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