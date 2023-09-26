Экс-судья Федотов считает, что Баринову нужно было дать 2 желтые в игре с «Зенитом»: «Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела»

Игорь Федотов считает, что Дмитрия Баринова следовало удалить в матче с «Зенитом».

Экс-арбитр высказался о матче «Локомотива» с сине-бело-голубыми (2:1) в 9-м туре Мир .

«Москалев не показал несколько желтых карточек игрокам « » и « ». Потом появилась информация, что он все-таки наказал, но по трансляции этого не понять. Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал . В итоге полная путаница, и никто не понимает, кому Москалев показал карточку.

Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку. Я сужу по картинке и остаюсь при своем мнении: Москалеву следовало дать желтую Сергееву и еще две — Баринову. Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», — сказал экс-арбитр.

Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS