Экс-судья Федотов считает, что Баринову нужно было дать 2 желтые в игре с «Зенитом»: «Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела»
Игорь Федотов считает, что Дмитрия Баринова следовало удалить в матче с «Зенитом».
Экс-арбитр высказался о матче «Локомотива» с сине-бело-голубыми (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
«Москалев не показал несколько желтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он все-таки наказал, но по трансляции этого не понять. Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалев. В итоге полная путаница, и никто не понимает, кому Москалев показал карточку.
Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку. Я сужу по картинке и остаюсь при своем мнении: Москалеву следовало дать желтую Сергееву и еще две — Баринову. Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», — сказал экс-арбитр.
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Напрашивалась обратная замена.
И где был Москалёв,когда срубили Матео возле линии штрафной.
Там штрафной и карта.
Там ЖК Москалев не додал прилично,если брать матч целиком,да и вообще слабо отсудил.
Я могу свои слова подтвердить документами. Правдивым, не правдивыми, дело второе, никто еще не доказал, что они ложные, а презумпцию невиновности пока не отменили.
А вы можете только кудахтать классическое "вывсеврети". Для одноклеточных "Д" - почитателей Миши Карбонары этого вполне хватит, а вот для людей образованных это курам на смех.
Москалёв просто слабый судья, отсудил посредственно, но его решения на ход матча сильно не повлияли
Что касается "начала конца эпохи
",так мало того,что это влажные фантазии,это вызывает ещё и смех.
Или игрок часто симулирующий, орущий матом на судей.
Или капитан команды, через агента токсично говорящий об своих одноклубников.
И это взято лишь три человека.
И если ты считаешь это мало мерзости, то не забывай про Мисс Русское Радио Уфа, которые многие из ваших боготворят.
Много каких то помпезных слов и 0 смысла.
У вас по конкретике есть что возразить или как обычно? Резко нету времени, "вам бесполезно что-то объяснять", "все и так все понимают" и чем вы там обычно отмазываетесь.
Цифры озвучены, цифры конкретных спонсорских контрактов, а не мифическая выручка из бухгалтерского баланса или отчетов РФС.
Либо давайте другие цифры, либо уж извините, вы "Экзебиче", если вы смотрели замечательный фильм Джима Джармуша.
Раньше к двадцатой минуте уже три было всегда почти.
В ваш бездонный мешок кидали сколько лет, причем за счёт банка банкрота и ничего толкового не вышло.
Вы осужденного по уголовке в другое стране скрываете. При этом подозреваемого в торговле наркотиками.
Остальные идеи, куда уже больше можно на дно упасть, фильтр спортса не пропускает.
Лично к тебе нет никаких претензий. Ты - вменяемый. В отличие от мартышек с очками, опирающихся на документационную базу, любезно сформированную гнилой средой
Ты бы лучше расскажи, как клуб получил спонсорский контракт от банка, который был спасён государством. Причем контракт на самый дорогой нейминг стадиона в Восточной Европе.