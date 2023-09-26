Экс-судья Федотов считает, что Баринову нужно было дать 2 желтые в игре с «Зенитом»: «Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Владимир Москалев Дмитрий Баринов Вендел Иван Сергеев Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов считает, что Дмитрия Баринова следовало удалить в матче с «Зенитом».

Экс-арбитр высказался о матче «Локомотива» с сине-бело-голубыми (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

«Москалев не показал несколько желтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он все-таки наказал, но по трансляции этого не понять. Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалев. В итоге полная путаница, и никто не понимает, кому Москалев показал карточку.

Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку. Я сужу по картинке и остаюсь при своем мнении: Москалеву следовало дать желтую Сергееву и еще две — Баринову. Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», — сказал экс-арбитр.

Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

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30 комментариев

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Ален Делон
Да и вообще,надо Кругового было заменить после суперского вброса аута.
Напрашивалась обратная замена.

И где был Москалёв,когда срубили Матео возле линии штрафной.
Там штрафной и карта.
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Дмитрий9779
Ещё раз напишу,что за новая хрень у наших судей,уговаривать не фолить первый тайм?Есть нарушение на ЖК-давай,потом получаются такие вот стычки,это не про футбол.
Там ЖК Москалев не додал прилично,если брать матч целиком,да и вообще слабо отсудил.
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Элдор ШоуУродов
Ответ Captain_Noname
Ну что, "эрудиты" северные? Теперь ощутили, что происходящее - начало конца эпохи проекта? Никто больше не будет вкладывать колоссальные бабки в ваш бездонный мешок газа, особенно после поварского марша. Риски - несоразмерны с потенциальным "выхлопом"
Будем откровенны: даже если Зенит будет расформирован/отправлен в пердив/отправлен во втордив, чемпионом станет кто угодно, но не Спартак бггг
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schwein
Ответ Captain_Noname
Ну что, "эрудиты" северные? Теперь ощутили, что происходящее - начало конца эпохи проекта? Никто больше не будет вкладывать колоссальные бабки в ваш бездонный мешок газа, особенно после поварского марша. Риски - несоразмерны с потенциальным "выхлопом"
колоссальные бабки это порядка 9 млрд рублей от всей газовой группы. Примерно на млрд больше, чем скромные дотации РЖД и по нынешним временами уже меньше, чем частные вложения Лукойла. Но вы главное не перепутайте.
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schwein
Ответ Captain_Noname
Ухахахах, особи вроде тебя, вероятно, доверяют не только официальным данным, но и словам, идущим из телевизора. Ведь такие честные люди попросту не могут обманывать! Знаем таких. Классический крепостной, картина маслом 😅
Дружище, знаете в чем между нами разница?
Я могу свои слова подтвердить документами. Правдивым, не правдивыми, дело второе, никто еще не доказал, что они ложные, а презумпцию невиновности пока не отменили.
А вы можете только кудахтать классическое "вывсеврети". Для одноклеточных "Д" - почитателей Миши Карбонары этого вполне хватит, а вот для людей образованных это курам на смех.
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Дмитрий9779
Ответ Sergey Sviridov
А про вторую желтую Кассьере в середине второго тайма мы тактично умолчим?
Там и первой не было,был судейский разбор момента.
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schwein
Праведная жертва Газпрома Федотов все таки окончательно продался Газпрому. Уже который тур пишет о трактовках в пользу Зенита.
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Циник Петербургский
Ответ Caerly
Ну так-то и Миранчуку мог за срыв атаки и удар по ногам вторую ЖК показывать ещё в первом тайме. Но это уже реально придирки. Москалёв просто слабый судья, отсудил посредственно, но его решения на ход матча сильно не повлияли
Согласен. Москалев слабый судья. Но Зениту надо было просто забивать свои голы и не допускать вальяжности в эпизодах. Надеюсь, что команда встряхнется и сделает правильные выводы.
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Caerly
Ну так-то и Миранчуку мог за срыв атаки и удар по ногам вторую ЖК показывать ещё в первом тайме. Но это уже реально придирки.
Москалёв просто слабый судья, отсудил посредственно, но его решения на ход матча сильно не повлияли
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Дмитрий9779
Ответ Captain_Noname
Ухахахах, особи вроде тебя, вероятно, доверяют не только официальным данным, но и словам, идущим из телевизора. Ведь такие честные люди попросту не могут обманывать! Знаем таких. Классический крепостной, картина маслом 😅
Зря ты так,этот юзер засунет тебя за пояс своими знаниями и цифрами,что надеюсь он с лёгкостью и продемонстрирует.
Что касается "начала конца эпохи
",так мало того,что это влажные фантазии,это вызывает ещё и смех.
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Сергей Жарковский
За такое судейство Москалёва нужно лишать аккредитации, а лучше отправить судить в медиалигу, там ему на раз два голову поправят.
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Алексей Кузнецов
Ответ Captain_Noname
Как бы то ни было, в моём клубе ощутимо меньше мерзости, даже с учётом перечисленных тобой вводных
Лидер клуба - человек ранивший своего родственника и подозреваемый в контробанде наркотиков.
Или игрок часто симулирующий, орущий матом на судей.
Или капитан команды, через агента токсично говорящий об своих одноклубников.
И это взято лишь три человека.
И если ты считаешь это мало мерзости, то не забывай про Мисс Русское Радио Уфа, которые многие из ваших боготворят.
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schwein
Ответ Captain_Noname
Для "людей образованных" ты чересчур безграмотен. Это и во-первых, и во-вторых, и в каких угодно Ты и твои документы - мартышка с очками. Понимаешь?
Вы мне напоминаете Васюткина.
Много каких то помпезных слов и 0 смысла.
У вас по конкретике есть что возразить или как обычно? Резко нету времени, "вам бесполезно что-то объяснять", "все и так все понимают" и чем вы там обычно отмазываетесь.
Цифры озвучены, цифры конкретных спонсорских контрактов, а не мифическая выручка из бухгалтерского баланса или отчетов РФС.
Либо давайте другие цифры, либо уж извините, вы "Экзебиче", если вы смотрели замечательный фильм Джима Джармуша.
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Ален Делон
Ответ Дмитрий9779
Ещё раз напишу,что за новая хрень у наших судей,уговаривать не фолить первый тайм?Есть нарушение на ЖК-давай,потом получаются такие вот стычки,это не про футбол. Там ЖК Москалев не додал прилично,если брать матч целиком,да и вообще слабо отсудил.
Да грузят они на ТМ жк и сушат счёт карт.
Раньше к двадцатой минуте уже три было всегда почти.
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Алексей Кузнецов
Ответ Captain_Noname
Ну что, "эрудиты" северные? Теперь ощутили, что происходящее - начало конца эпохи проекта? Никто больше не будет вкладывать колоссальные бабки в ваш бездонный мешок газа, особенно после поварского марша. Риски - несоразмерны с потенциальным "выхлопом"
Слушай, эрудит Северо-Западный. У вас игрок пытался взятку дать должностному лицу, дабы отмазать своих. Причем не в первый раз это происходит.
В ваш бездонный мешок кидали сколько лет, причем за счёт банка банкрота и ничего толкового не вышло.
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schwein
Ответ Captain_Noname
Как бы то ни было, в моём клубе ощутимо меньше мерзости, даже с учётом перечисленных тобой вводных
Серьезно, в вашем клубе меньше мерзости?
Вы осужденного по уголовке в другое стране скрываете. При этом подозреваемого в торговле наркотиками.
Остальные идеи, куда уже больше можно на дно упасть, фильтр спортса не пропускает.
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schwein
Ответ Captain_Noname
Пойми, всё это меркнет на фоне главного. Нет смысла биться головой о следствия первопричины Лично к тебе нет никаких претензий. Ты - вменяемый. В отличие от мартышек с очками, опирающихся на документационную базу, любезно сформированную гнилой средой
Судя по тому, что вы на меня ссылаетесь, но уже 30 минут как не можете найти слова, чтобы мне ответить, мы четко определили кто вы есть и чего стоят ваши слова?
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Captain_Noname
Ответ Алексей Кузнецов
Т.е. симулировать, орать на судей это гордость? Ты бы лучше расскажи, как клуб получил спонсорский контракт от банка, который был спасён государством. Причем контракт на самый дорогой нейминг стадиона в Восточной Европе.
Пойми, всё это меркнет на фоне главного. Нет смысла биться головой о следствия первопричины

Лично к тебе нет никаких претензий. Ты - вменяемый. В отличие от мартышек с очками, опирающихся на документационную базу, любезно сформированную гнилой средой
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Алексей Кузнецов
Ответ Captain_Noname
Ему не место в команде, я об этом писал. Открой историю сообщений Ой, мат, ой, симуляции. Ой. Каждый второй бразилец Зенита - симулянт, если ты ещё не заметил😂 Кстати, Соболев хотя бы прямой, чего не скажешь о вашей когорте подлецов Ему тоже не место, если агент самолично не перепутал берега И? Начинать нужно с головы, а не с плавников. Знаешь ли ты что-нибудь о людях, руководящих Зенитом?
Т.е. симулировать, орать на судей это гордость?
Ты бы лучше расскажи, как клуб получил спонсорский контракт от банка, который был спасён государством. Причем контракт на самый дорогой нейминг стадиона в Восточной Европе.
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Ален Делон
Ответ Ален Делон
Да грузят они на ТМ жк и сушат счёт карт. Раньше к двадцатой минуте уже три было всегда почти.
Отсюда и спонсоры БК на футболках команд.
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валя_стакан
Тогда в знаменитой драке со спрапаком полсостава зеньки удалить надо было или у нас разные правила для разных команд?
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