Фассон считает, что «Локо» поборется за чемпионство: «Главное — все время показывать такую же игру, как против «Зенита»
Лукас Фассон считает, что «Локомотив» поборется за чемпионство в Мир РПЛ.
Защитник красно-зеленых высказался после победы над «Зенитом» (2:1).
— По этой игре чувствуется, что с этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство?
— Конечно, можно и нужно составить конкуренцию питерцам. И у нашей команды есть свои качества и сильные стороны, чтобы это сделать. Другие соперники тоже очень хороши. Этот сезон обещает быть крайне боевитым и интересным.
— «Локомотив» способен бороться за чемпионство в этом сезоне?
— Конечно, шансы есть. Мы верим в себя и хотим побороться за золото. Главное — все время показывать такую же игру, как против «Зенита», – сказал Фассон.
После 9 туров железнодорожники занимают в таблице 6-е место.
Как «Локо» сломал «Зенит». Разбор нелогичного камбэка
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
А что конкретно он имел ввиду.
Трусливо выжидать свой шанс,когда у соперника каждые пять минут голевой момент.
Зенит должен был забивать во втором три,но не повезло в завершении.И сами себе привезли гол.
А сколько эпитетов о тренерской мысли,о тактике,о чемпионских амбициях.
Борьба за чемпионство была проиграна всеми еще в 3м туре пацаны
Попроще надо быть.
Ведь была ничейная игра и нам повезло просто.
А корону надели уже.
Так Зенит возил вас рылом, столько не забить, с ума можно сойти. А тут два залетело. Странные
Да и Локомотив в первом тайме тоже должен был забивать.