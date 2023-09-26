Фассон считает, что «Локо» поборется за чемпионство: «Главное — все время показывать такую же игру, как против «Зенита»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лукас Фассон Футбол

Лукас Фассон считает, что «Локомотив» поборется за чемпионство в Мир РПЛ.

Защитник красно-зеленых высказался после победы над «Зенитом» (2:1).

— По этой игре чувствуется, что с этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство?

— Конечно, можно и нужно составить конкуренцию питерцам. И у нашей команды есть свои качества и сильные стороны, чтобы это сделать. Другие соперники тоже очень хороши. Этот сезон обещает быть крайне боевитым и интересным.

— «Локомотив» способен бороться за чемпионство в этом сезоне?

— Конечно, шансы есть. Мы верим в себя и хотим побороться за золото. Главное — все время показывать такую же игру, как против «Зенита», – сказал Фассон.

После 9 туров железнодорожники занимают в таблице 6-е место.

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20 комментариев

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LokoMasteR
у него спросили будет ли команда бороться за чемпионство, он что должен был ответить нет, будем за 3-6 места бороться?😁
+13
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+13
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jdrk
В следующем туре, Локо проиграет и эти песни закончится! Будет следующий цикл, но уже от другой команды)
+14
-4
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Зелёный гопник
Там впереди грозные Парижане😏
+3
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Ален Делон
Показывать игру как с Зенитом?
А что конкретно он имел ввиду.
Трусливо выжидать свой шанс,когда у соперника каждые пять минут голевой момент.
Зенит должен был забивать во втором три,но не повезло в завершении.И сами себе привезли гол.

А сколько эпитетов о тренерской мысли,о тактике,о чемпионских амбициях.
+3
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Сергей Жарковский
Очередная примерка чемпионства, причём учитывают как конкурента лишь Зенит! Хорошо бы в турнирную таблицу заглянуть, шестое место Локомотива, дай вам бог на нём удержаться в следующем туре.
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Григорий Геник
Не тот фасон!
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pyritanza
Что, уже?!😳
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jqzn88xn6n
Сильное заявление
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А почему всё время все заявляют, что за чемпионство бороться придётся именно с Зенитом, а не с теми же быками? 😁 Ну и ответ, конечно, вызвал улыбку.
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shishovv
Началось
Борьба за чемпионство была проиграна всеми еще в 3м туре пацаны
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justbored
Головокружение от успехов ))
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Всё знаю
Как правило, после таких слов - мы выходим и обсераемся в след. матче.
Попроще надо быть.
Ведь была ничейная игра и нам повезло просто.
А корону надели уже.
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Ilya Mukhachev
Эйфория. Это пройдет.
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Сибирский литовец
началось...
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sem_odin
Вот они говорят, если будем играть как с Зенитом.

Так Зенит возил вас рылом, столько не забить, с ума можно сойти. А тут два залетело. Странные
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Валерий Охотин
Ответ jdrk
В следующем туре, Локо проиграет и эти песни закончится! Будет следующий цикл, но уже от другой команды)
Как от другой , только от чемпионов третьего тура .
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coil666
Ответ LokoMasteR
у него спросили будет ли команда бороться за чемпионство, он что должен был ответить нет, будем за 3-6 места бороться?😁
За 9-12
+1
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Всё знаю
Ответ Ален Делон
Показывать игру как с Зенитом? А что конкретно он имел ввиду. Трусливо выжидать свой шанс,когда у соперника каждые пять минут голевой момент. Зенит должен был забивать во втором три,но не повезло в завершении.И сами себе привезли гол. А сколько эпитетов о тренерской мысли,о тактике,о чемпионских амбициях.
Ну зачем лукавить и говорить про якобы моменты каждые 5 минут? ну не было такого.
Да и Локомотив в первом тайме тоже должен был забивать.
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