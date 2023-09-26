Фассон считает, что «Локо» поборется за чемпионство: «Главное — все время показывать такую же игру, как против «Зенита»

Лукас Фассон считает, что «Локомотив» поборется за чемпионство в Мир РПЛ.

Защитник красно-зеленых высказался после победы над «Зенитом» (2:1).

— По этой игре чувствуется, что с этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство?

— Конечно, можно и нужно составить конкуренцию питерцам. И у нашей команды есть свои качества и сильные стороны, чтобы это сделать. Другие соперники тоже очень хороши. Этот сезон обещает быть крайне боевитым и интересным.

— « » способен бороться за чемпионство в этом сезоне?

— Конечно, шансы есть. Мы верим в себя и хотим побороться за золото. Главное — все время показывать такую же игру, как против « », – сказал Фассон.

После 9 туров железнодорожники занимают в таблице 6-е место.

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