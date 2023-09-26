Николич скучает по «Локомотиву»: «Однажды снова стану работать в России, наверное. Уровень РПЛ упал, хотя и не сильно»

Марко Николич допустил, что вернется к работе в Мир РПЛ.

— Скучаете по « »?

— Очень! Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Лоськов и Евсеев побывали у меня дома, с женами. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно.

— Были мысли вернуться в ?

— Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна.

Вспомните, раньше кто-то боролся за золото, кто-то — за Лигу чемпионов, кто-то — за Лигу Европы, кто-то — за выживание. А сегодня... Складывается впечатление, что в футбол играют просто так. Видно, нет прежнего огня в глазах. Будешь ты четвертый или второй — без разницы.

Есть только первое место и зона вылета, – сказал бывший главный тренер «Локомотива», возглавляющий ныне «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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