Николич скучает по «Локомотиву»: «Однажды снова стану работать в России, наверное. Уровень РПЛ упал, хотя и не сильно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Марко Николич допустил, что вернется к работе в Мир РПЛ.

— Скучаете по «Локомотиву»?

— Очень! Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Лоськов и  Евсеев побывали у меня дома, с женами. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно.

— Были мысли вернуться в РПЛ?

— Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна.

Вспомните, раньше кто-то боролся за золото, кто-то — за Лигу чемпионов, кто-то — за Лигу Европы, кто-то — за выживание. А сегодня... Складывается впечатление, что в футбол играют просто так. Видно, нет прежнего огня в глазах. Будешь ты четвертый или второй — без разницы.

Есть только первое место и зона вылета, – сказал бывший главный тренер «Локомотива», возглавляющий ныне «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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8 комментариев

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Ответ Михаил Комкин
Блин, ему только ленивый работу в России не предлагал
Я не предлагал))))
+3
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Михаил Комкин
Блин, ему только ленивый работу в России не предлагал
+1
0
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LokoMasteR
Марко был хорош
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sega megabitovich
чушь про огонь в глазах, как бы всегда есть азарт и конкуренция... очень сомневаюсь, что футболисты на пофиг выходят... при том, что есть еще и карьерный рост, а если будешь плохо играть, то долго в клубе не продержишься... 🤷‍♂️
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Артем Гладских
не плохой тренер.
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jqzn88xn6n
Очень достойно свой отрезок он в Локо провел. Чемпионату он точно нужен!
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Ас Юсупов
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Я не предлагал))))
ленивый))
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