Николич о «Локомотиве»: «Клуб останется в РПЛ, уверен на 100 процентов. Вылет невозможен – с Бариновым или без него»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Марко Николич оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.

– «Локомотив» идет 14-м – в шаге от прямого вылета из РПЛ. В такой ситуации точно стоит отпускать капитана?

– Многие говорят, что во второй половине сезона «Локомотив» будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в РПЛ.

В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. На мой взгляд, с Бариновым или без него, вылет «Локомотива» просто невозможен, – сказал бывший тренер «Локомотива».

По итогам 17 туров «Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ.

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6 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Игорь Кузнецов
Про рубин и динамо так же говорили )) Может и надо вылететь, чтобы лишние люди повылетали со своих мест?!
Знаменитое "очищение" ФНЛом? И в чем оно заключается?У кого не спрошу, никто ответить толком не может.
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Pavche
При Марко такой х-ни не было
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Vova0105
Ответ Bill Zapulil
Динамо: «Не говори «гоп».
Рубин: «Поддерживаю»
+2
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Wiley Fox
Ясно, что останется. Шишкановские собрали бабла с РЖД и все решено
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Bill Zapulil
Динамо: «Не говори «гоп».
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Кузнецов
Про рубин и динамо так же говорили ))
Может и надо вылететь, чтобы лишние люди повылетали со своих мест?!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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