Николич о «Локомотиве»: «Клуб останется в РПЛ, уверен на 100 процентов. Вылет невозможен – с Бариновым или без него»

оценил перспективы « » в текущем сезоне Мир РПЛ.

– «Локомотив» идет 14-м – в шаге от прямого вылета из РПЛ. В такой ситуации точно стоит отпускать капитана?

– Многие говорят, что во второй половине сезона «Локомотив» будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в РПЛ.

В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. На мой взгляд, с Бариновым или без него, вылет «Локомотива» просто невозможен, – сказал бывший тренер «Локомотива».

По итогам 17 туров «Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Мир .

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