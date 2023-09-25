Пеп не обеспокоен, что Родри не сыграет с «Арсеналом»: «Он будет готов к матчам после этого. Не переживайте»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Родри Морган Гиббс-Уайт Футбол

Пеп Гвардиола не обеспокоен дисквалификацией Родри на матч против «Арсенала».

Родри дисквалифицирован на три матча после прямой красной карточки, полученной в субботней игре против «Ноттингем Форест».

Полузащитник «Манчестер Сити» повздорил с хавбеком гостей Морганом Гиббс-Уайтом у углового флажка, сильно толкнул оппонента в грудь двумя руками, а затем схватил игрока «Ноттингем Форест» за горло. Испанец не сможет сыграть против «Арсенала» 8 октября.

«Тогда он будет готов к играм после «Арсенала». Не переживайте», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Арсеналу вероятно даже сложнее будет. Они теперь даже не знают какой формации от Сити ожидать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий