Пеп не обеспокоен, что Родри не сыграет с «Арсеналом»: «Он будет готов к матчам после этого. Не переживайте»
Пеп Гвардиола не обеспокоен дисквалификацией Родри на матч против «Арсенала».
Родри дисквалифицирован на три матча после прямой красной карточки, полученной в субботней игре против «Ноттингем Форест».
Полузащитник «Манчестер Сити» повздорил с хавбеком гостей Морганом Гиббс-Уайтом у углового флажка, сильно толкнул оппонента в грудь двумя руками, а затем схватил игрока «Ноттингем Форест» за горло. Испанец не сможет сыграть против «Арсенала» 8 октября.
«Тогда он будет готов к играм после «Арсенала». Не переживайте», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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