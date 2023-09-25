Пеп не обеспокоен, что Родри не сыграет с «Арсеналом»: «Он будет готов к матчам после этого. Не переживайте»

Пеп Гвардиола не обеспокоен дисквалификацией Родри на матч против «Арсенала».

дисквалифицирован на три матча после прямой красной карточки, полученной в субботней игре против « ».

Полузащитник «Манчестер Сити» повздорил с хавбеком гостей у углового флажка, сильно толкнул оппонента в грудь двумя руками, а затем схватил игрока «Ноттингем Форест» за горло. Испанец не сможет сыграть против «Арсенала» 8 октября.

«Тогда он будет готов к играм после « ». Не переживайте», – сказал главный тренер « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS