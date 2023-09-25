Пол Мерсон: «Арсенал» выпадет из чемпионской гонки, если проиграет «Сити». Они отстанут на 7 очков – даже за 600 матчей не нагнать»
Пол Мерсон считает матч «Арсенала» и «Манчестер Сити» решающим для «канониров».
«Арсенал» примет «Манчестер Сити» в 8-м туре АПЛ. Игра пройдет 8 октября.
«Теперь, если «Арсенал» проиграет «Манчестер Сити» 8 октября, он выпадет из гонки за титул. Они могут отстать на семь очков.
Многие скажут: «Но ведь осталось еще так много игр». Но «Арсенал» не нагнал бы «Ман Сити», даже если бы у них оставалось 600 игр, при преимуществе «Сити» в семь очков. Это просто невозможно исправить, так как после этого у «Арсенала» будет лишь одна игра против «Сити», и то на выезде.
Этот матч на «Эмирейтс» грандиозен, и он уже решающий», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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Хотя у Сити календарь по лайту проходит,
А после игры с арсеналом подряд топ матчи и еще разбавленные матчами лч
Наверно решающий отрезок будет
Я даже больше скажу единственный кто может реально навязать борьбу это Клопп