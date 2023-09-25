Пол Мерсон: «Арсенал» выпадет из чемпионской гонки, если проиграет «Сити». Они отстанут на 7 очков – даже за 600 матчей не нагнать»

Теги Эмирейтс Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает матч «Арсенала» и «Манчестер Сити» решающим для «канониров».

«Арсенал» примет «Манчестер Сити» в 8-м туре АПЛ. Игра пройдет 8 октября.

«Теперь, если «Арсенал» проиграет «Манчестер Сити» 8 октября, он выпадет из гонки за титул. Они могут отстать на семь очков.

Многие скажут: «Но ведь осталось еще так много игр». Но «Арсенал» не нагнал бы «Ман Сити», даже если бы у них оставалось 600 игр, при преимуществе «Сити» в семь очков. Это просто невозможно исправить, так как после этого у «Арсенала» будет лишь одна игра против «Сити», и то на выезде.

Этот матч на «Эмирейтс» грандиозен, и он уже решающий», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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21 комментарий

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Эксперт Спортс
Ответ Kumanya
ну и тип же он.
Он правду говорит. Прошлый сезон это показал
+13
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Kumanya
ну и тип же он.
+4
-2
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ML26
Ответ xxx-xxx
Арсенал умудрился слить гонку во втором круге, когда лидировал ))) хотя ничего нового, они так же делали при Венгере, САФ их обходил с МЮ, а тут Артета и Пеп. Я даже больше скажу единственный кто может реально навязать борьбу это Клопп
Это до первого серьезного соперника или спада Салаха после осени, как обычно это и бывает )))
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OldCityFan
Я понимаю, что Сити заслуживает уважение, но 600 матчей это как нужно не верить в свою команду
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Блуждающий странник
Эти эксперты и утвердительные прогнозы на сезон всегда забавляли после пары туров. Строят выводы будто команды смогут 38 игр провести в нынешних составах, не будет еврокубков и сборных, травм, невезения, судейства и ещё кучи факторов. Как всегда все их прогнозы будут мимо
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<~Inter~>
Ответ OldCityFan
Я понимаю, что Сити заслуживает уважение, но 600 матчей это как нужно не верить в свою команду
Вообще рост количества матчей лишь даёт преимущество Сити. На коротком отрезке с Сити гораздо проще бороться, так как фактор везения играет большую роль. На длинной же дистанции на первый план выходит уровень игры, сыгранность команды, уровень игроков и тренерского штаба, где у Сити преимущество перед любым клубом мира
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Muni Klar
матч 50/50 может и обыграет Артета
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AseiA
В теории он прав
Хотя у Сити календарь по лайту проходит,
А после игры с арсеналом подряд топ матчи и еще разбавленные матчами лч

Наверно решающий отрезок будет
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xxx-xxx
Арсенал умудрился слить гонку во втором круге, когда лидировал ))) хотя ничего нового, они так же делали при Венгере, САФ их обходил с МЮ, а тут Артета и Пеп.
Я даже больше скажу единственный кто может реально навязать борьбу это Клопп
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Aram Avanesian
Полный бред
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madaev
100% проиграет
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OldCityFan
Начало сезона, а у команды и болельщиков Арсенала уже разговоры выпадут ли они из чемпионской гонке
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Billy_Shears
Пол «Арсенал уничтожит Тоттенхэм» Мерсон немного потерял авторитет
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Leko
может сейчас лучше и отстать, чтобы во втором круге сделать рывок и слопать игрушку шейхов
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xxx-xxx
Ответ ML26
Это до первого серьезного соперника или спада Салаха после осени, как обычно это и бывает )))
Ты видел расписание Ливерпуля ? Шпоры и чайки две игры на выезде, вот и глянем как готова команда Клоппа
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Родя Раскольников
Ответ OldCityFan
Я понимаю, что Сити заслуживает уважение, но 600 матчей это как нужно не верить в свою команду
У чела по контракту вера и обожание лишь одного человека. Все остальные извольте заплатить.
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