Аспиликуэта упрекнул Беллингема за фол на Корреа в дерби. Хавбек «Реала» в ответ обвинил «Атлетико» в затяжках времени: «Честная игра? Вы четыре раза бросали мячи на поле»
Джуд Беллингем повздорил с Сесаром Аспиликуэтой в конце матча с «Атлетико».
В 6-м туре Ла Лиги «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Атлетико» в дерби (1:3).
Инцидент, произошедший в концовке, зафиксировали репортеры beIN Sports. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте Джуд Беллингем получил желтую карточку за грубый подкат против Анхеля Корреа. Аспиликуэта упрекнул Беллингема за это действие, призвав не нарушать принципы фэйр-плей.
В ответ полузащитник «Реала» обвинил «Атлетико» в затяжках времени.
«Честная игра? Да ладно, вы четыре раза бросали мячи на поле, чтобы потянуть время», – сказал Беллингем.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
8 комментариев