Аспиликуэта упрекнул Беллингема за фол на Корреа в дерби. Хавбек «Реала» в ответ обвинил «Атлетико» в затяжках времени: «Честная игра? Вы четыре раза бросали мячи на поле»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Сесар Аспиликуэта Анхель Корреа Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем повздорил с Сесаром Аспиликуэтой в конце матча с «Атлетико».

В 6-м туре Ла Лиги «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Атлетико» в дерби (1:3).

Инцидент, произошедший в концовке, зафиксировали репортеры beIN Sports. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте Джуд Беллингем получил желтую карточку за грубый подкат против Анхеля Корреа. Аспиликуэта упрекнул Беллингема за это действие, призвав не нарушать принципы фэйр-плей.

В ответ полузащитник «Реала» обвинил «Атлетико» в затяжках времени.

«Честная игра? Да ладно, вы четыре раза бросали мячи на поле, чтобы потянуть время», – сказал Беллингем.

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8 комментариев

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VuNePonimaete
Как же это смешно, когда такая команда как Атлетико упрекает других в плохом поведении
+18
-8
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Станислав Л
Ответ VuNePonimaete
Как же это смешно, когда такая команда как Атлетико упрекает других в плохом поведении
еще смешнее было в прошлом сезоне, когда винисисоусу отменили справедливую красную карточку
+2
-1
+1
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VuNePonimaete
Ответ llolishe
Ну там красная карточка Джака всю жизнь за такие эпиходы видит красные карточки
если там красная, то тогда и Хименеса за фол на Родриго должны удалять были
+1
-1
0
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