Аспиликуэта упрекнул Беллингема за фол на Корреа в дерби. Хавбек «Реала» в ответ обвинил «Атлетико» в затяжках времени: «Честная игра? Вы четыре раза бросали мячи на поле»

Джуд Беллингем повздорил с Сесаром Аспиликуэтой в конце матча с «Атлетико».

В 6-м туре « » потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Атлетико» в дерби (1:3).

Инцидент, произошедший в концовке, зафиксировали репортеры beIN Sports. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте получил желтую карточку за грубый подкат против . Аспиликуэта упрекнул Беллингема за это действие, призвав не нарушать принципы фэйр-плей.

В ответ полузащитник «Реала» обвинил « » в затяжках времени.

«Честная игра? Да ладно, вы четыре раза бросали мячи на поле, чтобы потянуть время», – сказал Беллингем.

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