Мората забил 5 голов в 5 матчах Ла Лиги. Форвард «Атлетико» догнал Беллингема и Левандовского в гонке бомбардиров

Альваро Мората забил 5 голов в сезоне Ла Лиги.

Нападающий « » забил мяч на четвертой минуте игры 6-го тура против « », а в начале второго тайма сделал дубль.

Испанский форвард записал на свой счет четвертый и пятый мячи в пяти встречах нынешнего сезона чемпионата Испании.

является лучшим бомбардиром команды, а в списке бомбардиров догнал и Роберта Левандовского, в активе которых также по пять голов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS