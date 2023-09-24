Мората забил 5 голов в 5 матчах Ла Лиги. Форвард «Атлетико» догнал Беллингема и Левандовского в гонке бомбардиров

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Роберт Левандовски Альваро Мората Джуд Беллингем Футбол

Альваро Мората забил 5 голов в сезоне Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» забил мяч на четвертой минуте игры 6-го тура против «Реала», а в начале второго тайма сделал дубль.

Испанский форвард записал на свой счет четвертый и пятый мячи в пяти встречах нынешнего сезона чемпионата Испании.

Альваро Мората является лучшим бомбардиром команды, а в списке бомбардиров Ла Лиги догнал Джуда Беллингема и Роберта Левандовского, в активе которых также по пять голов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал».

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33 комментария

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che kaif
Морату будут пиарить как блингема?
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+19
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ cektor
Мората выносит мадрид
какой Мадрид соизвольте узнать?
+13
0
+13
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Maskulin
Ответ Копатель морей
Мората легенда угла головы В текстовой увидел гол Мораты, подумал: головой (ногами этот брусок играть не умеет), посмотрел - подтвердил свои мысли
Мората легенда. Быть наполовину деревянным игроком, но играть за Реал, Атлетико, Ювентус и Челси
+12
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+12
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Bazilic
Ответ che kaif
Морату будут пиарить как блингема?
Нет конечно. Пиар машина Реала конечно вещи делает
Многих убедили, что Алаба круче Кунде, а Фран Гарсия - главный молодой лз Испании
+10
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Дзмітрый Фарботка
Я понимаю, когда Испания на евро в 2012 году играла в 5-6 полузащитников, там футбол был специфический, но Реал во что собирается играть
+8
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MVL
Заканчивался 2023 год, юзеры до сих пор считают Морату поленом, Тем временем он забил так же как Левандовски и обошел Морьентеса по голам за сборную.
+10
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+7
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Жаргал Шадапов
Ответ cektor
Мората выносит мадрид
Атлетико тоже Мадрид
+5
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Bazilic
Выходит Беллингем ничего гениального не сделал, раз 2 игрока забили столько же?
+5
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курский вокзал. стою
Ответ takehiko
состав экспериментальный, думаю Анчелотти просто присматривается
А как присмотрится, то у Реала резко нападающий появится?😂
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Молодой Френки
Зря его Барса не подобрала когда можно было. Уже поздно
+1
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cektor
Мората выносит мадрид
+9
-8
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Бронислав Каминский
Ответ Bazilic
Выходит Беллингем ничего гениального не сделал, раз 2 игрока забили столько же?
Ну он единственный,кто на своем 19летнем горбу тащил этот черный автобус,будем объективны бгг
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King_X
Алаба бросает своих игроков при навесе
И пихает другим))
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rigobersong
Мората повзрослел и понял, что Атлетико его дом:) Стал настоящим лидером и в клубе, и в сборной!:))
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milky way
Ответ MVL
Заканчивался 2023 год, юзеры до сих пор считают Морату поленом, Тем временем он забил так же как Левандовски и обошел Морьентеса по голам за сборную.
К слову, у Левандовски около 700 голов за карьеру, у Мораты и 200 не наберётся.
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Бронислав Каминский
Ответ che kaif
К слову Левандовски их набил в ферм лиге а Мората везде себя пробовал
У Левы 92 гола в ЛЧ.У Мораты скока?
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Бронислав Каминский
Ответ che kaif
В ворота батэ и апоэлов?
Да,все 92 гола именно в их ворота
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ che kaif
Морату будут пиарить как блингема?
В его футболке лишние красные полосы, а так бы верещали из всех утюгов🤓
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