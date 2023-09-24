Мората забил 5 голов в 5 матчах Ла Лиги. Форвард «Атлетико» догнал Беллингема и Левандовского в гонке бомбардиров
Альваро Мората забил 5 голов в сезоне Ла Лиги.
Нападающий «Атлетико» забил мяч на четвертой минуте игры 6-го тура против «Реала», а в начале второго тайма сделал дубль.
Испанский форвард записал на свой счет четвертый и пятый мячи в пяти встречах нынешнего сезона чемпионата Испании.
Альваро Мората является лучшим бомбардиром команды, а в списке бомбардиров Ла Лиги догнал Джуда Беллингема и Роберта Левандовского, в активе которых также по пять голов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал».
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