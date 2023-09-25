Арнаутович выбыл на 1,5-2 месяца из-за травмы бедра. Он может пропустить до 12 матчей «Интера»

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович выбыл на длительный срок из-за травмы.

Форвард вышел на замену на 72-й минуте матча 5-го тура Серии А против « » (1:0), а на 89-й покинул поле из-за повреждения. «Интер» заканчивал матч вдесятером.

Сегодня «Интер» сообщил, что по результатам обследования у выявлено растяжение мышц левого бедра средней степени тяжести. В ближайшие недели его состояние оценят повторно.

По данным Sky Sport Italia, форвард пропустит 45-60 дней. В таком случае он сможет вернуться в ноябре.

Предполагается, что Арнаутович пропустит до 12 матчей «Интера». Среди них – по две игры против «Бенфики» и «Ред Булла» в Лиге чемпионов, а также матчи с «Ромой» и «Ювентусом» в Серии А.

В этом сезоне Арнаутович принял участие в 7 матчах « » во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Изучить статистику 34-летнего нападающего можно здесь.

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