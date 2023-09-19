Чалханоглу не сыграет против «Сосьедада» из-за проблем с бедром. Куадрадо может пропустить матч «Интера» из-за воспаления сухожилия

Хуан Куадрадо и Хакан Чалханоглу пропустят ближайший матч «Интера».

Миланский клуб сыграет с « » на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Нерадзурри» сообщили, что у полузащитника выявлены проблемы с мышцей левого бедра. Он пропустит матч против «Сосьедада».

Также эту игру может пропустить защитник . По информации Sportitalia, он не принимал участия в тренировке « » из-за тендинита (воспаления сухожилия).

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