Чалханоглу не сыграет против «Сосьедада» из-за проблем с бедром. Куадрадо может пропустить матч «Интера» из-за воспаления сухожилия
Хуан Куадрадо и Хакан Чалханоглу пропустят ближайший матч «Интера».
Миланский клуб сыграет с «Реал Сосьедад» на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Нерадзурри» сообщили, что у полузащитника Хакана Чалханоглу выявлены проблемы с мышцей левого бедра. Он пропустит матч против «Сосьедада».
Также эту игру может пропустить защитник Хуан Куадрадо. По информации Sportitalia, он не принимал участия в тренировке «Интера» из-за тендинита (воспаления сухожилия).
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