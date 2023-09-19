Чалханоглу не сыграет против «Сосьедада» из-за проблем с бедром. Куадрадо может пропустить матч «Интера» из-за воспаления сухожилия

Теги Интер Реал Сосьедад серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Хуан Куадрадо Хакан Чалханоглу Футбол

Хуан Куадрадо и Хакан Чалханоглу пропустят ближайший матч «Интера».

Миланский клуб сыграет с «Реал Сосьедад» на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Нерадзурри» сообщили, что у полузащитника Хакана Чалханоглу выявлены проблемы с мышцей левого бедра. Он пропустит матч против «Сосьедада». 

Также эту игру может пропустить защитник Хуан Куадрадо. По информации Sportitalia, он не принимал участия в тренировке «Интера» из-за тендинита (воспаления сухожилия). 

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilyystylEupp
Ответ kelint
Второй миланский завтра будет позориться
а сейчас ты позоришьсч
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurken_0686@mail.ru
нет только не Хакан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kelint
Второй миланский завтра будет позориться
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий