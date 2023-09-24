«Челси» не забивает в 3 матчах подряд. У команды Почеттино лишь 2 победы в 7 играх сезона

«Челси» ни разу не забил в последних 3 матчах.

В 6-м туре АПЛ команда под руководством уступила « » со счетом 0:1.

Ранее « » не удалось забить в матчах с « » (0:0) и «Ноттингем Форест» (0:1).

После 6 туров «синие» занимают 14-е место в , набрав 5 очков. Всего в 7 матчах сезона в чемпионате и Кубке «синие» одержали лишь 2 победы.

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