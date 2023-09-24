«Челси» не забивает в 3 матчах подряд. У команды Почеттино лишь 2 победы в 7 играх сезона
«Челси» ни разу не забил в последних 3 матчах.
В 6-м туре АПЛ команда под руководством Маурисио Почеттино уступила «Астон Вилле» со счетом 0:1.
Ранее «Челси» не удалось забить в матчах с «Борнмутом» (0:0) и «Ноттингем Форест» (0:1).
После 6 туров «синие» занимают 14-е место в АПЛ, набрав 5 очков. Всего в 7 матчах сезона в чемпионате и Кубке «синие» одержали лишь 2 победы.
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игры и идей нет, ты посмотри как они в добавленное время играли))) там вообще хаус был. дисаси единственный кто пытался организовать навал...дисаси блин
очередной провальный матч от почты. от начала и до конца. даже не смотря на удаление челси играл плохо. кроме навесбола и забросов на бегунков в игре ничего нет. а замены поча это дефолтное дно