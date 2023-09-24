«Челси» не забивает в 3 матчах подряд. У команды Почеттино лишь 2 победы в 7 играх сезона

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Ноттингем Форест Борнмут Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» ни разу не забил в последних 3 матчах.

В 6-м туре АПЛ команда под руководством Маурисио Почеттино уступила «Астон Вилле» со счетом 0:1.

Ранее «Челси» не удалось забить в матчах с «Борнмутом» (0:0) и «Ноттингем Форест» (0:1).

После 6 туров «синие» занимают 14-е место в АПЛ, набрав 5 очков. Всего в 7 матчах сезона в чемпионате и Кубке «синие» одержали лишь 2 победы.

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24 комментария

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Ихарь Окенфэйлов
Не фанат Челси, но на то что сделали с командой без слёз смотреть не могу. Какие то акачуквы, чучаменди, чуквумэки. Кто они? Почему играют в Премьер лиге? Это похоже на состав 4-го любительского дивизиона республики Конго, который для прикола разбавили Мудриком, и заявили в Англию.
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Тони Каскарино
Я так понимаю, что если в этом сезоне мы сохраним место в премьер-лиге это уже будет считаться успехом......
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SWAGG
если поч с топовым ттх за 5 лет даже вонючий кл не выиграл, то тут ему вообще ловить нечего
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SWAGG
Ответ DolJun
что значит держит галахера ниже чем энцо? а кого еще выпускать кроме галахера? или вместо джексона кто выйдет? 4-3-3 с мудрик стерлинг мадуеке должны играть? броя только поправился - сразу попал в заявку. ну а хейтить мудрика после последних двух матчей - это нужно быть без глаз. особенно если ты признаешь, что колвил играет на фланге из-за силвы и по сути по этой причине фланг не работает.
энцо играет под напом, а галлахер на ровне с кайседо. это идиотизм ставить самого умного и скиллового полузащитника так высоко и оставлять в опорке тупореза конора, который не может отдать передачу вперед.
игры и идей нет, ты посмотри как они в добавленное время играли))) там вообще хаус был. дисаси единственный кто пытался организовать навал...дисаси блин
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SWAGG
Ответ DolJun
энцо потому и играет ближе к атаке, что он самый скиловый как ты сказал. в чем противоречие? или созидатели должны всегда созидать из глубины? я хз какие тебе еще нужны идеи, если нападающие даже банальный выход не способны реализовать после заброса. а "навал" дисаси - это просто его понимание роли флангового защитника. я лично не остался в восторге
когда в опорке конор, ты считай автоматом отдал центр поля потому что кайседо не про контроль. тем более было очевидно, что вилла отдаст мяч, а у тебя бесполезный на мяче брит из академии. зачем ставить энцо на непрофильную позицию, когда у тебя есть игроки вроде палмера на роль десятки, зачем выдумывать велосипед?
очередной провальный матч от почты. от начала и до конца. даже не смотря на удаление челси играл плохо. кроме навесбола и забросов на бегунков в игре ничего нет. а замены поча это дефолтное дно
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SWAGG
Ответ DolJun
а поч тут причем? ну кроме того, что тьягу силву усадить не может
силву усадить не может и подстраивает всю схему под него, а он тупо физически не вывозит и сегодня опять привез. тупого и бесполезного на мяче галлахера держит ниже, чем энцо. каждый раз пихает протухшего джексона в старт. всю предсезонку наигрывал маатсена на фланге и теперь ставит баста из шахтера
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Герцог Анжуйский
Кошмар какой-то 666
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Obdob
Сочувствующим Челси надо слегка успокоиться. Я фоном смотрел 2 предыдущих матча 3го лондонского и стал свидетелем, как Джексон запорол 2 убойнейших момента. Если бы он тогда не сморатил, у команды было бы больше на 3 очка, сочувствующие Челси носили бы Поча на руках, и, возможно, сейчас никто бы не называл этот клуб позором Лондона.
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Андрюха с района
Физрук Поч в ударе) Но все равно после этого его продолжат местные неучи превозносить, вспоминая случайный финал в ЛЧ) Какие же смешные тут некоторые)
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Great ManUtd
Ответ Артём Ларсон
Если оставить за скобками матчи против команд из низших лиг (Уимблдон и Лутон), Челси при Почеттино: 5 матчей, 0 побед, 2 очка, 2 забитых гола.
Лутон в АПЛ играет.
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Моё Моя
Ответ tvorog8088
Если после прошлого сезона ничего не меняется значит Челси теперь официально середняк.
После воровства Челси у Абрамовича, команда превратилась в мусор. Это карма
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Акира_1
Ответ Тони Каскарино
Я так понимаю, что если в этом сезоне мы сохраним место в премьер-лиге это уже будет считаться успехом......
Точно. Только для борьбы за выживание необязательно было тратить миллиард или сколько там.
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окечуква
Поломали клуб этой продажей. Теперь Челси нужно оклемываться потихоньку, и я подозреваю, что процесс этот затянется на сезон-другой еще. Это при условии, что Боули чудить не будет.
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Great ManUtd
1 в 1 ситуация как у МЮ. Напокупали непонятных игроков за бешеные деньги, слабые позиции не усилили, в руководстве самодуры и просвета не видно.
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Артём Ларсон
Если оставить за скобками матчи против команд из низших лиг (Уимблдон и Лутон), Челси при Почеттино: 5 матчей, 0 побед, 2 очка, 2 забитых гола.
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tvorog8088
Если после прошлого сезона ничего не меняется значит Челси теперь официально середняк.
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Александр Белов
Из топов играли только с Ливерпулем, остальные команды ближе к низу таблицы, обыграть их не могут, только мертвый Лутон. А дальше ведь топы пойдут... Мрачненькие перспективы.
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Amalfitano
А кому там забивать то если у 6-8 команд АПЛ атакующие игроки сильнее? Назови любого игрока из группы атаки и он будет слабее условного Эдегора, Мартинелли, Диаби, Уоткинса, Мбемо и т.д. Угушукву, Мудрик, Мартинес, Мэдуэко не просто слабые игроки. Они просто не уровень АПЛ. Ну если только как игроки ротации в Борнмуте.
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