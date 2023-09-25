Кержаков об 1:2 от «Локо»: «Всегда считаю, что команда заслужила счет на табло. Второе поражение дома с голом на последних секундах – нехороший звонок»
Михаил Кержаков высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:2).
Это второе поражение «Зенита» в текущем розыгрыше Мир РПЛ. В 3-м туре команда Сергея Семака дома уступила «Динамо» (2:3), пропустив на 96-й минуте.
– У вас после финального свистка были очень сильные эмоции. Из‑за результата или игры?
– Из‑за результата, конечно. Что касается игры, она отрезками складывалась. Начали хорошо, потом плохо играли. Пропустили ответный гол, снова включились. Ну в концовке нелепый гол привел к поражению.
К сожалению, мы уже второй матч проигрываем дома, пропуская на последних секундах. Не скажу, что это тенденция, но нехороший звонок и точно неприятно.
– Когда «Локомотив» сравнивал счет оборона не успела накрыть Глушенкова?
– Пошла контратака, получается, что так.
– Эта игра ожидалась как противостояние Дзюбы и Изидора, но ни тот не другой не забили. Оба перегорели?
– За них трудно говорить – не знаю.
– Как прокомментируете эпизод, когда Артем Дзюба врезался в вас в ходе атаки?
– Абсолютно игровой эпизод, плюс Артем тут же извинился. Ничего страшного.
– Счет по игре?
– Я всегда считаю, выиграли или проиграли – команда заслужила тот счет, который на табло, – сказал вратарь «Зенита».
Как «Локо» сломал «Зенит». Разбор нелогичного камбэка
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
9 комментариев