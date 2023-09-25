Кержаков об 1:2 от «Локо»: «Всегда считаю, что команда заслужила счет на табло. Второе поражение дома с голом на последних секундах – нехороший звонок»

Теги Локомотив Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:2).

Это второе поражение «Зенита» в текущем розыгрыше Мир РПЛ. В 3-м туре команда Сергея Семака дома уступила «Динамо» (2:3), пропустив на 96-й минуте.

– У вас после финального свистка были очень сильные эмоции. Из‑за результата или игры?

– Из‑за результата, конечно. Что касается игры, она отрезками складывалась. Начали хорошо, потом плохо играли. Пропустили ответный гол, снова включились. Ну в концовке нелепый гол привел к поражению.

К сожалению, мы уже второй матч проигрываем дома, пропуская на последних секундах. Не скажу, что это тенденция, но нехороший звонок и точно неприятно.

– Когда «Локомотив» сравнивал счет оборона не успела накрыть Глушенкова?

– Пошла контратака, получается, что так.

– Эта игра ожидалась как противостояние Дзюбы и Изидора, но ни тот не другой не забили. Оба перегорели?

– За них трудно говорить – не знаю.

– Как прокомментируете эпизод, когда Артем Дзюба врезался в вас в ходе атаки?

– Абсолютно игровой эпизод, плюс Артем тут же извинился. Ничего страшного.

– Счет по игре?

– Я всегда считаю, выиграли или проиграли – команда заслужила тот счет, который на табло, – сказал вратарь «Зенита».

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9 комментариев

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Юрий Бондарь
Два раза Миша пришёл в штрафную на розыгрыш мяча. Жаль подавать не научились ни Мантуан, ни Круговой...
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Назар Игорь
Сломалось что-то в игре после ухода Малкома, в сильном клубе необходим игрок в одиночку делающий результат. Деньги полученные за Малкома остались неиспользованными, на одном Кассьерре далеко не уедешь, он чистый завершитель.
+3
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Дмитрий9779
Концентрация должна быть весь матч,а не на 15-20 мин каждого тайма,тогда и такие ошибки уйдут.
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Альберт Сафиуллин
Когда уже Адамова в раму поставят?Мише любой удар в створ это 90% гол.
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Дмитрий9779
Ответ Альберт Сафиуллин
Когда уже Адамова в раму поставят?Мише любой удар в створ это 90% гол.
https://m.sports.ru/football/1115489194-semak-o-tom-pochemu-adamov-eshhe-ne-igral-za-zenit-absolyutno-normalna.html
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