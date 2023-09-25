Губерниев о словах Дзюбы про Семака: «Хотелось бы, чтобы Артем оставался больше футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев оценил высказывание Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака.

Накануне форвард «Локомотива», отвечая на вопрос о примирении с главным тренером «Зенита», спросил: «А кто это?»

«Дзюба становится мастером эпатажа, вжился в роль шоумена. Так говорить — его право, но мне бы хотелось, чтобы Дзюба оставался больше спортсменом и футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса. Это от него никуда не уйдет, в отличие от футбольных лет.

Дзюба может уничижительно общаться с журналистами или говорить о том, что не знает Семака, но я бы пожелал ему здоровья и напомнил, что я предрек ему лидерство в гонке бомбардиров, ему надо нагонять. Дзюба должен с пользой провести ближайшие годы своей карьеры, у него их осталось не так много в качестве игрока «Локомотива».

Но самое главное, что для Семака такие слова Дзюбы могут быть прекрасным раздражителем, чтобы «Зенит» совладал с «Локомотивом» и лично с Дзюбой», — сказал комментатор.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Ответ Spaten
Губерниев в очередной раз показал что не рубит в футболе
В чём здесь не прав Губерниев?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тыр Пырыч
Действительно Артём. Нам губошлёпа хватает
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Пупкин
Дзюбе осталось недолго быть футболистом. Годы берут своё. Надо думать о будущем. Вот он и ищет (или уже нашёл) себе будущую профессию. Может ещё и депутатом станет когда-нибудь? Для них это не так сложно сделать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinarxxx
Губерниев не далеко от Дзюбы отстал
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
Ответ Dinarxxx
Губерниев не далеко от Дзюбы отстал
ну так Губерниев и есть представитель шоу-бизнеса,в отличие от Дзюбы)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KasperSurgut
Интересно, кого один на один приглашал рашртраться актер взрослого кино....?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Novikov
дв де.. ла - это сила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Петров
Снег пойдет! Губер что-то дельное сказал)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sla3138
сами из него этого представителя и сделали. теперь конкуренции опасаются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ганнибал Лектер
При этом сам Губерниев давно уже не только в шоубизнесе, но ещё пропагандист политики).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Belski
Ответ kokakoka
В чём здесь не прав Губерниев?
Губерниев ,прав - однозначно! Просто, рукоблуд и комментаторы, вообще ниже плинтуса находятся по шкале человечки ценностей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Вова Пупкин
Дзюбе осталось недолго быть футболистом. Годы берут своё. Надо думать о будущем. Вот он и ищет (или уже нашёл) себе будущую профессию. Может ещё и депутатом станет когда-нибудь? Для них это не так сложно сделать.
Ты много знаешь депутатов - бывших футболистов? Я с ходу могу вспомнить только Рому Павлюченко, и то, он был депутатом в Ставрополе, а не на федеральном уровне.

Что касается занятости в шоу-бизнесе - проблема Дзюбы в том, что он только скандальный и всё. А этого для карьеры в шоу-бизнесе недостаточно, нужно быть, например, скандальным плюс смешным, или скандальным плюс умным, или что-то ещё подобное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий