Губерниев о словах Дзюбы про Семака: «Хотелось бы, чтобы Артем оставался больше футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса»

Дмитрий Губерниев оценил высказывание Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака.

Накануне форвард «Локомотива», отвечая на вопрос о примирении с главным тренером « », спросил: «А кто это?»

« становится мастером эпатажа, вжился в роль шоумена. Так говорить — его право, но мне бы хотелось, чтобы Дзюба оставался больше спортсменом и футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса. Это от него никуда не уйдет, в отличие от футбольных лет.

Дзюба может уничижительно общаться с журналистами или говорить о том, что не знает , но я бы пожелал ему здоровья и напомнил, что я предрек ему лидерство в гонке бомбардиров, ему надо нагонять. Дзюба должен с пользой провести ближайшие годы своей карьеры, у него их осталось не так много в качестве игрока « ».

Но самое главное, что для Семака такие слова Дзюбы могут быть прекрасным раздражителем, чтобы «Зенит» совладал с «Локомотивом» и лично с Дзюбой», — сказал комментатор.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS