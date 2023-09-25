«Атлетико» впервые выиграл на «Ванда Метрополитано» 11 матчей подряд
«Атлетико» победил дома «Реал» (3:1) в 6-м туре Ла Лиги.
Команда Диего Симеоне впервые выиграла на стадионе «Ванда Метрополитано» 11 матчей подряд.
При этом все игры в этой победной серии прошли в рамках Примеры, разница голов – 32:7.
«Ванда Метрополитано» – домашняя арена «Атлетико» с сезона-2017/18.
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