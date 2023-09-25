«Атлетико» впервые выиграл на «Ванда Метрополитано» 11 матчей подряд

«Атлетико» победил дома «Реал» (3:1) в 6-м туре .

Команда Диего Симеоне впервые выиграла на стадионе « » 11 матчей подряд.

При этом все игры в этой победной серии прошли в рамках Примеры, разница голов – 32:7.

«Ванда Метрополитано» – домашняя арена « » с сезона-2017/18.

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