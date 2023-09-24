Директор «Локо» о 2:1 с «Зенитом»: «Закономерный результат. Не вижу у них глобального преимущества, чтобы сказать, что победа незаслуженная»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов ТАСС Футбол

Директор «Локомотива» назвал закономерной победу над «Зенитом».

Московский клуб одержал победу со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.

«Наверное, сейчас эмоции, как после каждой победы, такие шикарные, все рады, тем более [в соперниках был] «Зенит».

Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат.

Я не вижу преимущества у «Зенита» такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа. Очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно.

Надеюсь, что эта победа даст толчок «Локомотиву», что мы будем набирать очки после этого.

Сейчас очень сильный чемпионат, уровнем все подравнялись, слабых команд нет, все играют достойно, с каждой командой тяжело. Мы проиграли «Оренбургу», а они сегодня уступили.

Вся команда была очень настроена, мотивирована, никого не отмечу, потому что все молодцы, и тренерский штаб, персонал, все были заточены на победу.

К этому матчу, может быть, особенно готовились, все-таки Петербург, главная наша команда», – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

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15 комментариев

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dreamstep
Зенит теперь фарм-клуб Оренбурга пацаны, Локо слил Орену а Зенит вынес.
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-2
+9
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Один живой
первый очевидный матч, где не хватило игрока, который может сделать разницу. Малком именно в этой игре был необходим, в остальных это было не так заметно.
+9
-1
+8
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Spartakus1984
Раз победил то заслуженно, но не закономерно
+5
-1
+4
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Stas Politik
Без преуменьшения фактора этой победы, после матча глобально не изменилось ничего: Зенит вряд-ли кардинально поменяется к следующим матчам(может быть, чуть более заряженным выйдет), Локомотив как был в середине таблицы, так и остнется. Более того, гигантское количество проблем с составом и игрой, особенно в защите, она тоже не отменяет.
Глобальное преимущество как раз у Зенита есть, но не в данной игре - это стабильный набор очков, пусть и с осечками в этом сезоне. Локомотив же провёл чуть-ли не первый хороший матч за долгое время, и сразу же все начали его чуть-ли не в чемпионы записывать. Много очков также было спасено на фарте(откровенный отскок с Самарой, какой-то сумасшедший удар Миранчука в Краснодаре и привоз Кругового сегодня). Рано или поздно он закончится, а когда это произойдет, все проблемы вновь выльются наружу и будет не до радости явно.
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ТрактоПоктер
Не вижу преимущества у Зенита ....
Правильно Шава сказал - повезло с реализацией
Сегодня моментов было раза в два больше чем в матче с Рубином, который 3-0 выиграли)
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Антон Панарин
Первый раз отскочили и понеслось
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MishaFCZ
Ничего,в конце сезона в таблицу посмотрим,герои одного тура.
+6
-6
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vendigo
профиль пустой.. это бывший футболист Торпедо или просто тезка?
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тот самый Кадрус
Где нормальный центральный защитник, Ульянов? Сегодня опять защита житко обделалась. Морозов даже толком прыгать не стал за Касьеррой.
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tolstiy
Ответ Один живой
первый очевидный матч, где не хватило игрока, который может сделать разницу. Малком именно в этой игре был необходим, в остальных это было не так заметно.
не соглашусь. просто- фигнёй не надо страдать с первых минут и выходить с ощущением, что уже сразу 3:0 ведешь....
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Umnik9
Ответ Stas Politik
Без преуменьшения фактора этой победы, после матча глобально не изменилось ничего: Зенит вряд-ли кардинально поменяется к следующим матчам(может быть, чуть более заряженным выйдет), Локомотив как был в середине таблицы, так и остнется. Более того, гигантское количество проблем с составом и игрой, особенно в защите, она тоже не отменяет. Глобальное преимущество как раз у Зенита есть, но не в данной игре - это стабильный набор очков, пусть и с осечками в этом сезоне. Локомотив же провёл чуть-ли не первый хороший матч за долгое время, и сразу же все начали его чуть-ли не в чемпионы записывать. Много очков также было спасено на фарте(откровенный отскок с Самарой, какой-то сумасшедший удар Миранчука в Краснодаре и привоз Кругового сегодня). Рано или поздно он закончится, а когда это произойдет, все проблемы вновь выльются наружу и будет не до радости явно.
У Зенита, главная проблема это бразильцы, если у них игра не пошла, то команда сыпется. Это не последнее поражение Зенита. Царя скинули с горы и даже Балтика может его обыграть, это симптом затяжной болезни, а чем она заканчивается спросите у Лиона.
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Stas Politik
Ответ Umnik9
У Зенита, главная проблема это бразильцы, если у них игра не пошла, то команда сыпется. Это не последнее поражение Зенита. Царя скинули с горы и даже Балтика может его обыграть, это симптом затяжной болезни, а чем она заканчивается спросите у Лиона.
У Зенита главная проблема - отсутствие быстрых флангов и дриблеров, из-за чего игра кажется очень медленной и унылой. Пока Мостовой лечится, протаскивать мяч вперёд некому. Сравните количество моментов, которое Зенит создавал в прошлых четырёх сезонах и в этом. Тогда не редко были игры, где питерцы висели на воротах соперника все 90 минут. В этом сезоне я таких матчей не припомню...
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ZarvuR2020
Ответ Umnik9
У Зенита, главная проблема это бразильцы, если у них игра не пошла, то команда сыпется. Это не последнее поражение Зенита. Царя скинули с горы и даже Балтика может его обыграть, это симптом затяжной болезни, а чем она заканчивается спросите у Лиона.
У бразильцев игра то сегодня шла. Вот оборона иногда засыпала
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.Lynx
Ответ Umnik9
У Зенита, главная проблема это бразильцы, если у них игра не пошла, то команда сыпется. Это не последнее поражение Зенита. Царя скинули с горы и даже Балтика может его обыграть, это симптом затяжной болезни, а чем она заканчивается спросите у Лиона.
У Зенита главная проблема - отсутствие спортдиректора со связями. Покупка мертвого бразильского коня и Изидора в последний момент трансферным комитетом - вот итог летнего трансферного окна.
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