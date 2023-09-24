Директор «Локо» о 2:1 с «Зенитом»: «Закономерный результат. Не вижу у них глобального преимущества, чтобы сказать, что победа незаслуженная»
Директор «Локомотива» назвал закономерной победу над «Зенитом».
Московский клуб одержал победу со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.
«Наверное, сейчас эмоции, как после каждой победы, такие шикарные, все рады, тем более [в соперниках был] «Зенит».
Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат.
Я не вижу преимущества у «Зенита» такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа. Очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно.
Надеюсь, что эта победа даст толчок «Локомотиву», что мы будем набирать очки после этого.
Сейчас очень сильный чемпионат, уровнем все подравнялись, слабых команд нет, все играют достойно, с каждой командой тяжело. Мы проиграли «Оренбургу», а они сегодня уступили.
Вся команда была очень настроена, мотивирована, никого не отмечу, потому что все молодцы, и тренерский штаб, персонал, все были заточены на победу.
К этому матчу, может быть, особенно готовились, все-таки Петербург, главная наша команда», – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
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Глобальное преимущество как раз у Зенита есть, но не в данной игре - это стабильный набор очков, пусть и с осечками в этом сезоне. Локомотив же провёл чуть-ли не первый хороший матч за долгое время, и сразу же все начали его чуть-ли не в чемпионы записывать. Много очков также было спасено на фарте(откровенный отскок с Самарой, какой-то сумасшедший удар Миранчука в Краснодаре и привоз Кругового сегодня). Рано или поздно он закончится, а когда это произойдет, все проблемы вновь выльются наружу и будет не до радости явно.
Правильно Шава сказал - повезло с реализацией
Сегодня моментов было раза в два больше чем в матче с Рубином, который 3-0 выиграли)