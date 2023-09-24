Директор «Локо» о 2:1 с «Зенитом»: «Закономерный результат. Не вижу у них глобального преимущества, чтобы сказать, что победа незаслуженная»

Директор «Локомотива» назвал закономерной победу над «Зенитом».

Московский клуб одержал победу со счетом 2:1 в матче Мир .

«Наверное, сейчас эмоции, как после каждой победы, такие шикарные, все рады, тем более [в соперниках был] « ».

Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат.

Я не вижу преимущества у «Зенита» такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа. Очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно.

Надеюсь, что эта победа даст толчок « », что мы будем набирать очки после этого.

Сейчас очень сильный чемпионат, уровнем все подравнялись, слабых команд нет, все играют достойно, с каждой командой тяжело. Мы проиграли «Оренбургу», а они сегодня уступили.

Вся команда была очень настроена, мотивирована, никого не отмечу, потому что все молодцы, и тренерский штаб, персонал, все были заточены на победу.

К этому матчу, может быть, особенно готовились, все-таки Петербург, главная наша команда», – сказал спортивный директор «Локомотива» .

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